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Kocaelispor-Eyüpspor (Bitti)

Kocaelispor bugünkü hazırlık maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
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Kocaelispor bugünkü hazırlık maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Antalya'da oynandı

Dk.11 Eyüp'te Taşkın'ın sert şutunda top üstten avuta çıktı...

Dk.20 Eyüplü Mehmet Özdıras'ın şutu, üstten avuta çıktı.

Dk.22 Kocaelispor gole yaklaştı. Mehmet Avcı ceza alanına kadar girdi, Cihad'a aktardı, savunmadan seken topta Cihad yine de vuruşunu yaptı, kalecide kaldı.

Dk.24 Kocaelispor serbest vuruşu kazandı Serdar Ümit topu direkt kaleye gönderdi, kaleci son anda engelledi.

Dk.40 Serdar Ümit savunmada hata yaptı, Eren yakaladı vurdu, top yandan avuta çıktı.

Dk.41 Eyüplü Murat Yılmaz ceza yayında sert vurdu, top kaleci Ercüment'te kaldı.

ilk yarı bitti: 0-0...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Kocaelispor ikinci yarıya tek değişiklikle başladı. Sakatlanan Sefa'nın yerine Doğan Gürbüz oyuna dahil oldu.

Dk.52 Mehmet Avcı, Cihad'da aldığı topu kaleye şutladı, top avuta çıktı.

1-0 Eyüp öne geçti. dk.53

Murat Yılmaz köşe vuruşunda topu kafayla kaleye gönderdi: 1-0.

Dk.57 GOOOOOL Kocaelispor 1-1 yaptı durumu. Serdar ümit uzaktan mermi gibi vurdu, top ağlara yapıştı. 1-1...

Dk.69 Burak Süleyman'ın pasıyla buluşan Alihan sert vurdu top kalecide kaldı.

Dk.73 2-2 oldu... Burak Süleyman yaklaşık 25 metreden kaleye bir füze gönderdi,

Dk.77 Kocaelispor yüzde yüz bir gol kaçırdı, Burak Süleyman sert vurdu kaleci avucunun içiyle çıkardı.

DK.80 Kocaelispor yine golden oldu. Alihan topla sokuldu, Yakup ve Gökdeniz bomboştu, onlara aktardı, Gökdeniz yakın mesafeden ağları göremedi...

3-2 eyüp öne geçti...

Dk.84 Eren, hızla gelişen atakta Ercüment'in üzerinden ağlara gönderdi... Eyüp öne geçti: 3-2...

Dk.89 3-3 oldu... Burak Süleyman korneri kullandı Alihan pasla ona iade etti, Burak sert vurdu, karambol yaşandı, önce Yakup dokunda, sonra Gökdeniz tamamladı ve skora denge getirdi. 3-3...

KOCAELİSPOR İLK 11

ERCÜMENT

YİĞİT

MEHMET ÖZTONGA

HAŞİM ARDA

MURAT ŞİMŞEK

SEFA

GÖKAY

SERDAR ÜMİT

MEHMET AVCI

CİHAD

DOĞAN

Bugün 15:00 TSİ - Spor

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