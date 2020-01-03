Bilgi Köprüsü 2020’ye dolu dolu etkinliklerle girdi

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta çift yabancı dil eğitimi veren Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu ile Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan Montessori Anaokulu’nda 2020 büyük bir coşkuyla karşılandı. Rengarenk süslemeler, simli şapkalar, maskeler tam bir yeni yıl havası estirdi. Veliler, çocukları için yazdığı güzel dileklerini ve güzel düşüncelerini yansıtan duygu yüklü mektuplarla bu etkinlikte yer alırken, çocuklar da aileleri için yeni yıl hediyeleri hazırladı. Programın sonunda ise Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz’ın pasta sürprizi vardı. Hep birlikte kesilen yeni yıl pastası afiyetle yendi.

EN MİNİKLER YENİ YIL KARTI HAZIRLADI

İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak’ta bulunan Bilgi Köprüsü Kreş ve Gündüz Bakımevi 0-3 yaş minikleri ise yeni yıl yaklaşırken Symbol Avm’de eğlenceli kartlar hazırladı. Yılbaşı Kartı Yapımı Atölyesi’nde anne babalarıyla birlikte kendi yılbaşı kartlarını hazırlayan minikler oldukça heyecanlıydı. Kimi pamuklarla kar yaptı, kimi ağaç süsledi. Yaratıcılıklarını konuşturan çocuklar sonrasında ise kocaman gülümsemeleriyle kartlarının yanında pozlar verdi.

PASTALI KUTLAMA

Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki 2020 kutlamaları minik öğrenciler kadar öğretmenler için de güzel geçti. Burada da pasta kesildi. Öğretmenlere hediyeler dağıtıldı. Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Bilgi Köprü Ailesi ve herkese yeni yılın başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.