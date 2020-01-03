Lastik-İş ve Goodyear görüşmeleri başladı 

Goodyear'ın uzun yıllardır 3 büyük lastik fabrikasının içinde bulunduğu Lastik Sektörü Grubundan çıkarak Lastik-İş Sendikası ile doğrudan masaya oturma kararı almasının ardından bugün Goodyear ile Lastik-İş Sendikası arasında görüşmeler Trpy By Wyndham’da başladı. Görüşmelere Lastik- İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetiminin yanı sıra Goodyear İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci ile Goodyear yetkilileri katıldı.

"UCUZ VE ESNEK ÇALIŞMA TALEP EDİYORLAR"

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, "Goodyear grubunun talebi ucuz esnek bir çalışma talep ediyorlar. Ucuz ve esnek talepler özellikle parasal konulara geldiğinde daha netleşecek. Her ne kadar mevcut sözleşmediki 9 madde geçmiş olmakla birlikte bize karşı çok güvenilir bir tavırları içerisinde olmadıklarını, sorduğumuz sorulara da net cevap alamadığımızı ifade ettik” dedi.



"ZAMAN İÇİNDE NE OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Sarı, "13 Ocak saat 10.00 yeniden görüşmelerimiz devam edecek. 10 Ocak’ta saat 14.00’te da Pirelli ve Brisa gruplarıyla da oturumumuz olacak. Düne kadar bir fabrikayı söylüyorlardı, kendilerine göre çıtayı yükselttiler. Gösterdikleri fabrikalar ucuz maliyetli fabrikalardır. Bunları örnek göstererek parasal konularla ilgili taleplerinin ne olacağını göstermiş oldular. Gruptan ayrılmalarını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Zaman içerisinde ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.