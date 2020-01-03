Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:00 TSİ- Gündem G: Bugün 16:08 TSİ

Lastik-İş ve Goodyear görüşmeleri başladı 

Lastik Sektörü Grubundan çıkan Goodyear ile Lastik-İş Sendikası arasında görüşmeler Trpy By Wyndham’da başladı.  Görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Lastik- İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, “Bize karşı çok güvenilir bir tavırları içerisinde olmadıklarını, sorduğumuz sorulara da net cevap alamadığımızı ifade ettik” dedi. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Goodyear'ın uzun yıllardır 3 büyük lastik fabrikasının içinde bulunduğu Lastik Sektörü Grubundan çıkarak Lastik-İş Sendikası ile doğrudan masaya oturma kararı almasının ardından bugün Goodyear ile Lastik-İş Sendikası arasında görüşmeler Trpy By Wyndham’da başladı. Görüşmelere Lastik- İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetiminin yanı sıra Goodyear İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci ile Goodyear yetkilileri katıldı.

"UCUZ VE ESNEK ÇALIŞMA TALEP EDİYORLAR"

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı, "Goodyear grubunun talebi ucuz esnek bir çalışma talep ediyorlar. Ucuz ve esnek talepler özellikle parasal konulara geldiğinde daha netleşecek. Her ne kadar mevcut sözleşmediki 9 madde geçmiş olmakla birlikte bize karşı çok güvenilir bir tavırları içerisinde olmadıklarını, sorduğumuz sorulara da net cevap alamadığımızı ifade ettik” dedi.  


"ZAMAN İÇİNDE NE OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Sarı, "13 Ocak saat 10.00 yeniden görüşmelerimiz devam edecek. 10 Ocak’ta saat 14.00’te da Pirelli ve Brisa gruplarıyla da oturumumuz olacak. Düne kadar bir fabrikayı söylüyorlardı, kendilerine göre çıtayı yükselttiler. Gösterdikleri fabrikalar ucuz maliyetli fabrikalardır. Bunları örnek göstererek parasal konularla ilgili taleplerinin ne olacağını göstermiş oldular. Gruptan ayrılmalarını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Zaman içerisinde ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:00 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Goodyear'da kritik gün! mask
Goodyear'da kritik gün!
Son dakika… İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı mask
Son dakika… İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı
Liselerde yeni dönem! mask
Liselerde yeni dönem!
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı mask
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
Kocaelili o firmalara ceza kesildi mask
Kocaelili o firmalara ceza kesildi
Ekmeğe zam yolda mask
Ekmeğe zam yolda
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL