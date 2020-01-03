Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:15 TSİ- Gündem G: Bugün 16:52 TSİ

İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Aralık ayı bilgilerini açıkladı. Buna göre Kocaeli’nin zam şampiyonu kuru soğan oldu
mask

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Aralık ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde %0,78 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,74 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgemizdeki fiyat artışı %11,36 oranı ile Türkiye ortalaması %11,84’ün 0,48 puan altında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,78 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 14. istatistiki bölge oldu. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde %27,00 ile kuru soğan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-17,17 ile portakal oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %7,36, aylık %0,69 arttı

Bugün 16:15 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Goodyear'da kritik gün! mask
Goodyear'da kritik gün!
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi! mask
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi!
Dinçel’den evlilere müjde geldi! mask
Dinçel’den evlilere müjde geldi!
Liselerde yeni dönem! mask
Liselerde yeni dönem!
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler! mask
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler!
TSK'dan dikkat çeken paylaşım! mask
TSK'dan dikkat çeken paylaşım!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL