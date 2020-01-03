İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Aralık ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde %0,78 oranında artarken, Türkiye genelinde %0,74 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgemizdeki fiyat artışı %11,36 oranı ile Türkiye ortalaması %11,84’ün 0,48 puan altında gerçekleşti.
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,78 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 14. istatistiki bölge oldu. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan madde %27,00 ile kuru soğan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-17,17 ile portakal oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %7,36, aylık %0,69 arttı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz