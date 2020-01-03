Salim Dervişoğlu’nda trafiği rahatlatacak hamle

D-100 ve kent merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla duble yol haline getirilen Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 36 milyon TL’ye mal edilen yol 20 Aralık tarihinde trafiğe açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Duble Yola dönüştürülmesi projesinin tanıtımı Yeni Hal binası önünde tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu Balamir, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Hal Müdürü Ayhan Acar ve belediye personeli katıldı.

“ÇOK RAHAT HİZMET OLACAK”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yol ile ilgili yaptığı konuşmada; “Kartepe’mizin güzel insanlarına en güzel hizmetin açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Salim Dervişoğlu Caddesi en çok Kartepe’mizi rahatlatacak. Kesintisiz ve çok rahat hizmet olacak. Bu bağlamda hizmeti ilimize ve ilçemize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz” dedi. Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü ise, “D-100 trafiğinden ayrılıp Başiskele ve Kartepe hizmet eden bu yolu kazandıran büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kullar’da hal çıkışı sebebiyle trafik sıkıntısı yaşanıyordu. Böylece trafik sorunu çözülmüş oldu” diye konuştu.

“8 MİLYONA ÇIKACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yol ile ilgili, “Bu tür projelerle bir araya gelmek bizim için ayrı gurur. Bundan 6 yıl önce ulaşım mastır planımızı yaptık. Planımız adeta kroki gibidir. Şehrin tamamına bakılır. İnsanlar nereden nereye yolculuk yapıyor. Bunu çıkartıyoruz. Buradan hareketle adım adım projeleri harekete geçiriyoruz. Bütün kararlarımızı ulaşım mastır plan çıktıları oluşturuyor. Bu plana göre 2035 yılına geldiğinde bugün 2 milyon olan toplam yolculuk sayısı 8 milyona çıkacak. Toplam 4 kat artacak. Yolları bir gözünüzde canlandırın. Bu yollar bize yetmeyecek. Salim Dervişoğlu Caddesi bir bay pastır.

“VARSA YOKSA ENGELLEMEK İSTİYORLAR”

“Biz yapar ve tanıtırız” diyen Büyükakın, “Yapmış olduğunuz yol çalışmasıyla hal çıkışında ki kazaların olmaması için tedbirini aldık. Yakın zamanda bir kaza yaşanmadı. Bu arkamızda ki yol duble oldu. Eskiden hükümetin yapmakta zorlandığı yolları Elhamdülillah artık biz yapıyoruz. Bu da AK Partili belediyeciliğinin farkı. Biz temel atalım diye toplanmadık. Sadece tanıtım için toplandık. Bu bizim farkımız. Biz yapar ve tanıtırız. Varsa yoksa engellemek istiyorlar. Ortada yapılan bir şey yok. Bunların kazandıkları belediyeler sadece laf yapıyor. Hiçbir şey yaptıkları yok. Sürekli iftira atıyorlar. Ben olsam sokakta gezemem halk içine çıkamam. Yol ortada, hal esnafımız burada daha rahat giriş çıkış yapacak. İnşallah hem Kartepe’de ki hem de Başiskele’de ki vatandaşlarımız için hayırlı kullanmak nasip olur. Biz bu millete hizmet etme sözü verdik.”

“HEP BİRLİKTE KOŞACAĞIZ”

AKP Milletvekili İlyas Şeker ise yol açılışında yaptığı konuşmada, “Başkanım 5 kilometre civarında dedi ama bu yol ta Derince’den başlayıp D-100 karayoluna paralel olarak Kartepe’ye, Köseköy’ekadar devam eden gerçekten çok önemli bir ulaşım yolu. D-100’ün sıkışması halinde bu yol bir kaçış güzergahı. İzmit’e yakışan bir yol. Yol medeniyettir, üretimdir,ekonomidir, istihdamdır. Ankara’ya gidiyoruz. Son 1 ay içerisinde dikkatimi çekmeye başladı otoyolda ciddi anlamda tır ve kamyon trafiği olduğunu görüyoruz. Bu da ekonominin, üretimin canlandığını gösteriyor. Bizlere düşen çalışmak ve koşmak. Ülkemizi kalkındırmak için hep birlikte koşturacağız. Yılın ilk haftasında güzel projeye imza attılar” dedi.

“ALLAH BUNLARI ISLAH ETSİN”

İzmit Belediyesi’nde sözleşme yenilenmemesiyle ilgili konuşan Şeker, “Birkaç olaya şahit oldum, gerçekten çok üzüldüm. İstanbul’da bir belediye başkanı çıkmış kürsüde anlatıyor diyor ki “AK Partililer iktidar olsaydı, sizin gideceğiniz meyhaneyi kim açacaktı” diyor. Adamın icraatına bakın ya. Milleti sarhoş etmek uğraşıyor. Bir başka belediye, daha yılın ilk gününde anneleri, eşleri ağlatıyor ve birçok arkadaşımı işinden alıkoyuyor. Evine götürecek çorbaya harcayacağı paraya bile göz dikmişler. Allah bunları ıslah etsin” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından hal esnafı projeden dolayı başkan Büyükakın’a ve Vekil İlyas Şeker’e hediye takdim etti.

DUBLE YOL NELERİ KAPSIYOR?

Büyükşehirden edinilen bilgilere göre yapım maliyeti 36 Milyon olan proje; D-100 Karayolunun yükünü hafifletmek ve alternatif yol oluşturmak amacıyla, özellikle sabah ve akşam saatlerinde D-100 karayolunda yaşanan trafik sıkışıklığının azalması planlandı. Toplamda 5 kilometrelik yolu kapsıyor. Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Hasan Gemici Spor Salonu girişi ile Kartepe İlçesi Çuhane Caddesi arasında kalan kısmı 2 x 2 duble yola çevrildi. Mevcut köprülerin genişletilmesi ve yenilenmesi gibi ilave işlerin tamamı yapılmıştır. Ayrıca Salim Dervişoğlu caddesinden Sebze ve Meyve Haline bağlantı yolu yapımı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 100 bin metreküp kazı, 170 bin metreküp dolgu, 12 bin metreküp Taş Duvar, bin 100 ton demir, 3 bin 500 metreküp Beton, bin metre Fore Kazık, 5 bin 600 metre Jet Grooud, 55 bin ton PMT malzeme serimi yapıldı.

2 KÖPRÜ YENİDEN YAPILDI

37 bin 500 ton asfalt serimi, 11 bin metre bordür, 10 bin 100 metre refüj bordürü, 11 bin 200 metrekare parke kaldırım, 6 bin 500 metrekare beton kaldırım, 5 bin 500 metre yağmursuyu hattı ve bin metre beton trapez kanalı imalatları gerçekleştirildi. Yol yapım çalışmalarında trafik işaretlemeleri, aydınlatma imalatları, yol genelinde peyzaj düzenlemeleri ve yol boyu galvanizli yaya korkuluk imalatları yapılmıştır. Yol inşa çalışmaları dahilinde yol üzerindeki 2 adet köprü yeniden yapılmış (Opet önündeki ve hal girişinde), 1 adet köprü de genişletme, (Opet ile Çaykur arasında) ve 7 adet betonarme menfez yapılmıştır. Proje kapsamında 3 adet sinyalize kavşak (Toptancılar Sitesi, ilk adım köprüsü ve hal kavşağı), bir adet de dönel kavşak inşa edildi.