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Maşukiye mi Yuvacık mı ?..

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda bugün 4 ayrı statta 4 maç oynanacak. Günün en önemli karşılaşması, tabii ki ikinci sırada 28 puanla zirveyi zorlayan Maşukiyespor ile 33 puanla lider Yuvacıkspor’u arasında Kartepe’de oynanacak karşılaşma olacak

Ahmet Akay
Ahmet Akay Tüm Haberleri
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Maşukiye Stadı’nda, bu haftanın en önemli buluşmasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Bu skor puan farklarını değiştirebilecek. Derbent Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Üçüncü sırada ve 26 puanda olan, şampiyonluktan uzaklaşan, ancak Play-Off mücadelesi veren Değirmenderespor da, evinde dördüncü sırada 22 puanda olan Körfez Belediye Hereke Yıldızspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka Değirmendere Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Beşinci sırada 17 puanla bulunan, ancak Play Off iddiasından uzaklaşan Derince Sırrıpaşa FK, 7’nci sırada yer alan Darıca Kültür Martı deplasmanına gidecek. Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Kartepe Belediyespor ise 13 puanda yer alırken, küme düşme potasında yer alan 11 puanlı Kocaeli Güneşspor ile son derece zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Arslanbey Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Güneşspor için büyük önem taşıyor. Müsabaka 15.00’te başlayacak. Süper Lig B Grubu’nda son hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak. İlk dört sırayı alacak takımlar, diğer grubun 4 takımıyla, toplam 8 takım olarak çift devreli lig esasına göre Play-Off oynayacak.

Bugün 16:35 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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