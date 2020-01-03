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“ÖNCE VEFA” diyerek yola çıktılar

Körfez İlçesi'nde 2019 yılının son aylarında kurulan Körfez Vefa Spor Kulübü, 2020 yılı için hedeflerini büyük tutarak Futbol Antrenörü Faruk Demir ve ekibi ile anlaştı.
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Hedeflerinin hem spor da unutulmaz başarılar elde etmek, hem de gençlerin bedensel ve zihinsel eğitimleri ile farklılık yaşatmak olduğunu söyleyerek, kulüp merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan başkan Muhammed Emin Kılıç, “Doğduğumuz topraklara vefa borçluyduk. Yeni neslimize kaliteli spor, sağlıklı yaşam sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Faruk Hocamıza ve ekibine güveniyoruz. Hep birlikte Körfezimize vefalı gençler yetiştireceğiz inşallah” dedi.

DEMİR DE LOKOMOTİF OLACAKLARINI SÖYLEDİ:

Antrenör Faruk Demir de “Ülkemiz futbolunun lokomotif şehirlerinden Kocaeli’nde bu işi yaptığımız için çok şanslıyız. Körfez Vefa Spor’da uzun yıllar vefalı insanlar, iyi sporcular yetiştirmek için ekibimizle birlikte canı gönülden çalışacağız inşallah” dedi. Yönetim kurulu adına kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Teknik kadromuzda yıllarca şehrimizin değerli kulüplerinden Kocaelispor, Kyöd Spor, Kocaeli Birlik Spor, 95 Evler Birlik Spor, Çamlıtepe Spor, Derince Birlik Spor ve Gübretaşspor’da futbol oynamış, futbolu bilen ve çocuklarımızın dilinden anlayan bir ekiple çalışacağımız için mutluyuz. Tüm gençlerimizi ve spor sevenleri kulübümüze bekliyoruz.

TÖRENE ŞU İSİMLER KATILIYOR

Sözleşme törenine Kulüp Genel Sekreteri Anıl Karaduman, Sayman Muhammet Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Batur da katıldı. Kulübün teknik kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Baş Antrenör Faruk Demir, yardımcıları Fikret Konak ve Seyfullah Erkul ile deneyimli kaleci antrenörü Emin Ökten.

 

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