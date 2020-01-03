KASKF 34. YAŞINI KUTLUYOR

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ı, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziya Ülhak Sarıgül, Gençlik Merkezi sorumlu il müdür yardımcısı Mert Tepekıran, Gençlik ve Spor Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hasan Kara, okul sporları şube müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun ziyaret edip, sohbet etti. Daha sonra kafile bir arada okullar arası futbol müsabakalarını izledi. Ziyarette okul sporları koordinatörlerinden Erhan Okur, KASKF yönetim kurulu üyesi Murat Demirhan, KASKF Müdürü Celal Güreşen, İshak Zengin ve Kemal Şekersoy da hazır bulundu.