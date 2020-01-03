Kartepe Kulüpler Birliği, Kartepelileri uyardı

Bugün kentin dört bir yanında olduğu gibi Kartepe’de de Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi ve 1.Küme’ye dahil kritik maçlar oynanacak. Süper Lig’de son maçlar haftaya oynanırken, 1.Küme takımları bugün normal sezonun son maçlarına çıkacak. Sonuyla ilgili bir açıklamada buluna Kartepe Kulüpler Birliği Başkanıı Mevlük Ağra ve Basın Sözcüsü Cengiz Akbaş, toplantıda maçları tek tek masaya yatırdıklarını dile getirirken, dostluk, barış ve kulüplere taraftarın sahip çıkması çağrılarında bulunmayı kararlaştırdı. Açıklamada “Takımlarımızın desteğe ihtiyacı var. Ama ceza da almamak gerekiyor. Cumartesi ve pazar günkü maçlarda herkesi göreve davet ediyoruz. Tribünler boş kalmasın ve Kartepe Kulüplerimiz, hak ettiği şekilde kazansın. Tabii centilmenliğimizi bir kez daha göstermek şartıyla” dedi. Toplantıya başkan Ağra ve Basın Sözcüsü Cengiz Akbaş’ın yanı sıra Nusretiye adına yönetici Fatih Kıyar, Arslanbey GB adına yönetici Metin Sakin, Büyükderbent adına Ayvaz Baydar, Köseköy Ateşspor adına Mustafa Ankaz katıldı.