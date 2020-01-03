Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:38 TSİ- Spor G: Bugün 16:39 TSİ

Kartepe Kulüpler Birliği, Kartepelileri uyardı

Kartepe Kulüpler Birliği yönetimi, bölgede oynanacak bugünkü ve yarınki kritik maçlar öncesinde önemli uyarılarda bulundu ve Kartepelileri tribünlere davet ederek, takımlarına centilmence sahip çıkması çağrısında bulundu
mask

Bugün kentin dört bir yanında olduğu gibi Kartepe’de de Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi ve 1.Küme’ye dahil kritik maçlar oynanacak. Süper Lig’de son maçlar haftaya oynanırken, 1.Küme takımları bugün normal sezonun son maçlarına çıkacak. Sonuyla ilgili bir açıklamada buluna Kartepe Kulüpler Birliği Başkanıı Mevlük Ağra ve Basın Sözcüsü Cengiz Akbaş, toplantıda maçları tek tek masaya yatırdıklarını dile getirirken, dostluk, barış ve kulüplere taraftarın sahip çıkması çağrılarında bulunmayı kararlaştırdı. Açıklamada “Takımlarımızın desteğe ihtiyacı var. Ama ceza da almamak gerekiyor. Cumartesi ve pazar günkü maçlarda herkesi göreve davet ediyoruz. Tribünler boş kalmasın ve Kartepe Kulüplerimiz, hak ettiği şekilde kazansın. Tabii centilmenliğimizi bir kez daha göstermek şartıyla” dedi. Toplantıya başkan Ağra ve Basın Sözcüsü Cengiz Akbaş’ın yanı sıra Nusretiye adına yönetici Fatih Kıyar, Arslanbey GB adına yönetici Metin Sakin, Büyükderbent adına Ayvaz Baydar, Köseköy Ateşspor adına Mustafa Ankaz katıldı.

 

Bugün 16:38 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Bandırmaspor(BİTTİ) mask
Kocaelispor-Bandırmaspor(BİTTİ)
Darıca’da Nijeryalı Eric Obidice bereketi mask
Darıca’da Nijeryalı Eric Obidice bereketi
‘Oyundan öncelikle futbolcu keyif alacak’ mask
‘Oyundan öncelikle futbolcu keyif alacak’
Barış Çoban da ayrıldı mask
Barış Çoban da ayrıldı
Yenidoğan Serdar imzaları attırdı mask
Yenidoğan Serdar imzaları attırdı
Yahya Kemal Baki Hendekspor’da !.. mask
Yahya Kemal Baki Hendekspor’da !..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL