1.KÜME’NİN İKİ MAÇI BİRDEN GEREKÇESİZ ERTELENDİ !..

Yarın Derbent Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Eşmespor-Taşköprü Birlikspor 1.Küme Lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Yine yarın Salih Gün Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Beylikbağı Karadenizspor-Çayırova Menderesspor 1.Küme lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi.