Yarın Derbent Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Eşmespor-Taşköprü Birlikspor 1.Küme Lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Yine yarın Salih Gün Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Beylikbağı Karadenizspor-Çayırova Menderesspor 1.Küme lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Bugün 16:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:39 TSİ
1.KÜME’NİN İKİ MAÇI BİRDEN GEREKÇESİZ ERTELENDİ !..
Yarın Derbent Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Eşmespor-Taşköprü Birlikspor 1.Küme Lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz