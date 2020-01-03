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1.KÜME’NİN İKİ MAÇI BİRDEN GEREKÇESİZ ERTELENDİ !..

Yarın Derbent Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Eşmespor-Taşköprü Birlikspor 1.Küme Lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

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Yarın Derbent Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Eşmespor-Taşköprü Birlikspor 1.Küme Lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Yine yarın Salih Gün Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Beylikbağı Karadenizspor-Çayırova Menderesspor 1.Küme lig müsabakası, Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Bugün 16:38 TSİ - Spor

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