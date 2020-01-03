Kocaeli alt yapı liglerinde mücadele sürüyor. Eleme ve grup maçlarının devam ettiği liglerde bugün erkekler ve kızla parkeye çıkmıyor. Maçların 5’i İzmit Atatürk Spor Salonu, biri Çayırova, biri ise Gölcük’te oynanacak. Günün programı söyle…
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U14-U16 KIZ VE ERKEK BASKETÇİLER FULL-TİME
Kocaeli alt yapı liglerinde mücadele sürüyor. Eleme ve grup maçlarının devam ettiği liglerde bugün erkekler ve kızla parkeye çıkmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz