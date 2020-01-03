U14-U16 KIZ VE ERKEK BASKETÇİLER FULL-TİME

Kocaeli alt yapı liglerinde mücadele sürüyor. Eleme ve grup maçlarının devam ettiği liglerde bugün erkekler ve kızla parkeye çıkmıyor. Maçların 5’i İzmit Atatürk Spor Salonu, biri Çayırova, biri ise Gölcük’te oynanacak. Günün programı söyle…