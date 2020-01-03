Kocaeli U 15 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği, bugün Başiskele Spor Salonu’nda tüm gün boyunca gerçekleştirilecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Böylece Türkiye şampiyonalarında ilimizi temsil edecek il takımlarımız da bu seçmeler sonrasında belirlenmiş olacak.
Bugün 16:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:41 TSİ
Güreşçiler bugün Başiskele’de
Kocaeli U 15 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği, bugün Başiskele Spor Salonu’nda tüm gün boyunca gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz