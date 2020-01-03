Güreşçiler bugün Başiskele’de

Kocaeli U 15 Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği, bugün Başiskele Spor Salonu’nda tüm gün boyunca gerçekleştirilecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Böylece Türkiye şampiyonalarında ilimizi temsil edecek il takımlarımız da bu seçmeler sonrasında belirlenmiş olacak.