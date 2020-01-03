Yıldızlar Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları bugün Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek. Yıldız ve Gençler kategorisinde düzenlenecek müsabakalara lise düzeyindeki gençler katılacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 16:41 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:42 TSİ
Okullu yüzücüler pisinlerde savaşıyor
Yıldızlar Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları bugün Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz