Okullu yüzücüler pisinlerde savaşıyor

Yıldızlar Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları bugün Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek. Yıldız ve Gençler kategorisinde düzenlenecek müsabakalara lise düzeyindeki gençler katılacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.