Antalya’da Alihan’dan ‘MUHTEŞEM’ şov: 3-3

3. Lig 2. Grup’taki lideri Kocaelispor, Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçında 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Bandırmaspor ile karşılaştı. Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı maç 3-3 sona ererken, Kocaelispor’un 3 golü de yeni transfer Alihan Tunçer’den geldi. Alihan’a golleri ise Burak Süleyman attırdı

ÇOK İYİ ANLAŞTILAR

Lara’da yarın oynayacağı 1922 Konya maçının ardından kampı sona erecek olan Kocaelispor, Bandırmaspor ile üçüncü hazırlık maçını oynadı. Bol gollü geçen maçta Alihan şov vardı. Özellikle attığı 2. gol ayakta alkışlanırken, Alihan’ın 3 golünü de Kaptan Burak Süleyman hazırladı. Kocaelispor maça hızlı başladı. 5. dakikada Burak Süleyman orta sahadan Alihan’a harika bir pas verdi. Topu alan ve ceza sahasına giren Alihan’ın şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. 3 dakika sonra Bandırma ekibi skoru 1-1’e getirdi. Ali Kuçik sağ kanatta aldığı topu sol kanada uzun gönderdi. Erkan Taşkıran soldan ortayı yaptı, Doğancan Davas’ın kafa vuruşunda top sağ kale direğine çarpıp fileleri gördü. (1-1)

İLK YARIYI 2-1 GERİDE BİTİRDİK

25’te futbolcular arasında gerilim yaşandı. Oyun konsantrasyonu düşen Yeşil Siyahlılar, 2 dakika sonra kalesinde golü gördü. Sağ kanattan, ilk golün sahibi Doğancan’ın ortasında, ilk golün pasını veren Erkan Taşkıran topa kafa ile vurdu. Yerden seken top Ercüment’in solundan ağlarla buluştu. (1-2). Devre bu skorla sona erdi.

MÜTHİŞ GOL

Kocaelispor ikinci yarıya da iyi başlayan taraftı. 53’te Burak Süleyman köşe vuruşunu Alihan’a pas vererek kullandı. Alihan da ceza sahası sol çaprazdan çektiği müthiş şut sonrası topu sol doksandan ağlara gönderdi. (2-2) Kocaelispor’da Burak Süleyman sol kanattan topu getiren isim oldu. Son çizgiye inen Kaptan, Alihan’a al da at diye pas verdi. Alihan da bu ikramı geri çevirmedi ve topu ağlara göndermesini bildi. (3-2)

SON MAÇ KONYA İLE

Bitime 5 dakika kala Bandırmaspor skoru 3-3’e getirdi. Timur Kosovalı ceza sahası sol çaprazından kaleye şut çekti. Yerden süzülen topa Can Emre uzandı ancak topun ağlara gitmesine engel olamadı. 2 dakika sonra Kocaelispor’da genç futbolcu Yiğit topu gol çizgisi üzerinden çıkardı. Mücadele başka gol olmadı ve kaliteli geçen maç 3-3 sona erdi. Kocaelispor yarın oynayacağı 1922 Konya maçının ardından Antalya kampını tamamlayacak. N Erdem ÖVÜÇ – Antalya