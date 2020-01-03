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Talha ÇORUM’DA!..

2. Lig Beyaz Grup’ta iddialı bir konumda bulunan ve gözünü 1. Lig’e diken Çorum Belediyespor, Kocaelili genç stoper Talha Özler’i renklerine bağladı.
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2. Lig Beyaz Grup’ta iddialı bir konumda bulunan ve gözünü 1. Lig’e diken Çorum Belediyespor, Kocaelili genç stoper Talha Özler’i renklerine bağladı. Son derece yetenekli bir futbolcu olan Talha geçen sezonun devre arasında Kocaeli Birlikspor’dan Bodrumspor’a transfer olmuştu. 2000 doğumlu olan ve alt yapısı Kocaelispor olan Talha’nın Çorum ekibine katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Öte yandan geçen sezon Çorum ekibinin başarısı için ter döken 1998 doğumlu stoper Kemal Kazan ise sezon başında 3. Lig’e yeni yükselen Kelkit Belediyespor’a transfer olmuştu.

 

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