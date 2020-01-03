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Türk Metal ve MESS’te anlaşma sağlanamadı

Türk Metal Sen ve MESS arasında gerçekleşen 2’nci arabulucu toplantısında anlaşma sağlanamadı. İşçiler Pazartesi günü 10 dakika gecikmeli iş başı yapacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamül Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçiler Sendikası(Türk Metal Sen) ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde sonuç çıkmamıştı. 5’inci oturumda da işçilerin talebinin kabul edilmemesi sonrası arabuluculuk dönemi başlamıştı. İlk arabuluculuk toplantısında sonuç alınamayınca bugün 2’nci arabulucu toplantısı gerçekleştirildi.

10 DAKİKA GECİKMELİ İŞ BAŞI

Edinilen bilgilere göre 2’nci arabulucu toplantısında da taraflar uzlaşamadı. Bir diğer yandan Türk Metal Sen’in örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler yemekhane eylemleri gerçekleştiriyor. Pazartesi günü sendikalı işçiler işe giriş çıkışlarda 10’ar dakika bilgilendirme toplantıları yapılarak 10 dakika gecikmeli iş başı yapılacak.

“ANLAŞMA OLACAĞINI ZATEN DÜŞÜNMÜYORDUM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, “2’nci arabulucu toplantısı da son buldu. Bu toplantıda anlaşma olacağınızaten düşünmüyordum. Ekonomik talepler üzerine kurulu olan hiçbir madde de anlaşma sağlanamadı. Şimdi arabulucu raporunun tarafımıza iletilmesini bekliyoruz. Arabulucu raporunun iletilmesi sonrasında başkanlar kurulumuz toplanacak ve eylem planı belirlenecek. Hali hazırda fabrikalarda süren yemekhane eylemleri devam ediyor. Pazartesi günü işe giriş çıkışlarda 10’ar dakika bilgilendirme toplantıları olacak. Yani işe 10 dakika gecikmeli başlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Bugün 16:46 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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