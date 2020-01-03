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Kandıra METEM’den büyük başarı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 17.si organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, İstanbul, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kandıra METEM öğrencileri dereceye girdi.
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Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 17.si organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, İstanbul, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. 26 ülke 119 okulun katıldığı TAŞFED Liseler arası yarışmaya, Kandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Kandıra METEM öğrencilerinin büyük başarı elde ettiği yarışmada dereceye giren öğrencileri Kandıra Belediyesi Namazgah Kültür Merkezinde misafir eden Başkan Adnan Turan, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

TEBRİK ETTİLER

 Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyon da büyük başarı elde eden öğrenciler ile tek tek selamlaşan Başkan Turan, birçok dalda başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Programa Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın yanı sıra Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Çoşkun Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve ilçe protokolü katıldı. Başkan Adnan Turan, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

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