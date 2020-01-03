Eşi okul müdürü kendisi öğrenci

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda müdürlük yapan Turgut Kızılkaya, eşi Merve Kızılkaya'yı kendi okuluna öğrenci olarak kayıt ettirdi. Okulda verilen takı kursuna giden Merve Kızılkaya, eşinin okulunda öğrenci olarak eğitim almaktan mutlu olduğunu söyledi. Müdür Kızılkaya ise, zaman zaman giderek sınıfı denetliyor, kurs öğretmeni ile görüşüyor.