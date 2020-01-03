Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda müdürlük yapan Turgut Kızılkaya, eşi Merve Kızılkaya'yı kendi okuluna öğrenci olarak kayıt ettirdi. Okulda verilen takı kursuna giden Merve Kızılkaya, eşinin okulunda öğrenci olarak eğitim almaktan mutlu olduğunu söyledi. Müdür Kızılkaya ise, zaman zaman giderek sınıfı denetliyor, kurs öğretmeni ile görüşüyor.
Dün 23:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:55 TSİ
Eşi okul müdürü kendisi öğrenci
Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda müdürlük yapan Turgut Kızılkaya'nın eşi Merve Kızılkaya okulda verilen takı kursunda öğrenci.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz