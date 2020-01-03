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Sarıbay: Bunlar mı mağdur?

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ı ziyaret eden İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit  Belediyesi’nde sözleşmelerin yenilenmemesiyle ilgili, “Bu işten çıkartılan kişiler hiç birisi sade vatandaş değil. Çoğunluğu birilerinin eşi, dostu olarak işe alınmış kişilerdir. Bunlar mı mağdur?” dedi

Nazım Özgün Erbulan
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) geçtiğimiz gün gerçekleşen İzmit İlçe Kongresi’nde daha önce atama yoluyla başkanlık yapan Hakan Çakar, oyların çoğunu alarak seçilmiş ilçe başkanı olmuştu. Çakar’ın seçilmesinin ardından bugün İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi hem Çakar’ı hem de ilçe yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İl başkanımız iki adaya da eşit mesafede yaklaştı. Bundan dolayı il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra büyükşehir belediyesini kazanmak adına var gücümüzle çalışacağız. Sayın başkanımız il kongresinde aday olmayacağını söylüyor ama siyaset her şeyi getirebilir” sözlerini kullandı.

“ELBETTE BAŞARI GELECEKTİR”

Ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Çakar’a görevinde başarılar dileyerek, “Partimizde bir güzellik yaşadık. Gerek propaganda dönemi gerekse kongre gününde yaptığımız objektif değerlendirme ve yaklaşım başkanın başarısının altında o yatıyor. Birbirimize inancımız olduğu sürece elbette başarı gelecektir. Merkez ilçe siyasi bir lokomotiftir. İl başkanlığı seçiminde de, kurultay delegeliği seçiminde de sizin söyledikleriniz olacak. Ben gittiğim her yerde söylüyorum bu partinin gençleşmeye ihtiyacı var. Sağ olsun başkanım bana ihtiyaç olabileceğini söylüyor ama duyulmaması gerekiyor. Bu partide benim yerime benden daha iyi yapacak ismi geçen ya da geçmeyen arkadaşların olduğuna ben inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“ÇOĞU BİRİLERİNİN AKRABASI”

Son olarak İzmit Belediyesi’nde iş sözleşmeleri biten kişilere yeni sözleşme yapılmaması ile ilgili soruya cevap veren Sarıbay, “İşten çıkartma gibi bir şey söz konusu değil. İş akdi biten insanların sözleşmeleri yenilenmedi. Burada memuriyet sizin hakkınız değil, istiyorsanız BEKAŞ’a bağlı olarak çalışın teklifi verilmiş ve kabul etmeyenler iş akdi bittiği için çıkmıştır. Bunların mağdur olduğu söyleniyor. Buna bağlı olarak il başkanları ve İzmit ilçe başkanları iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ben o zaman şunu sorarım. Bu işten çıkartılan kişiler hiç birisi sade vatandaş değil. Çoğunluğu birilerinin eşi, dostu olarak işe alınmış kişilerdir. Bunlar mı mağdur” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Bugün 16:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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