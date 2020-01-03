Şanbaz Yıldız: Yenilenmeyen sözleşmelerde siyasi kıyım yok

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, bir açıklama yaparak sözleşmesi yenilenmeyen İzmit Belediyesi’ndeki 26 memurun durumunu değerlendirdi. Bilindiği üzere görevlendirilen Mülkiye müfettişleri tarafından yapılan teftişler sonrasında İzmit Belediyesi’nde görev yapan bazı sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin yenilenmemesine karar verildi. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, toplam 67 sözleşmeli memurdan 28 tanesinin sözleşmeleri yenilenmemiştir.

VASIFLARI YETERSİZ

Bu personellerden 2 tanesi cezai şartlardan dolayı memurluk vasfını yerine getiremeyeceği halde, güvenlik ve arşiv dosyaları düzenlenmeden sözleşme yapıldığı, 8 çalışana BEKAŞ AŞ. ‘deki eski görevleri teklif edildiği halde 2 si dışındakilerin kabul etmedikleri, 17 personelin ise Müfettişlerin tespiti ile 66.1878-1574 sayılı sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair kanunun ek 4 cetvelinde yer alan liyakat şartlarına uymadıkları ve vasıfları yetersiz olduğu halde atamalarının yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıştırma ve ötekileştirmeden uzak düsturumuzla her zaman hakkın, haklının yanındayız. Söz konusu personellerin işten çıkarılmasında en ufak hata, kusur veya siyasi kıyım olmadığı anlaşılmaktadır.

“HUKUKİ EKSİK VARSA, ZATEN DÖNERLER”

Konunun aslını bilmeden veya görmezden gelerek, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek siyaset yapmaya çalışanlardan ahlaklı ve vicdanlı davranarak adaletten yana olmalarını, İzmit halkının gülümsemesine engel olmamalarını beklemekteyiz. İşten çıkarılanların mağduriyeti ne kadar söz konusu ise onların yerine de farklı mağduriyet yaşayan insanların alınacağı gerçeğinin göz önünde bulundurulmasını isteriz. İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in hukukçu kimliği ile vicdan muhasebesi yaptığını düşünmekteyiz. İşten çıkarılan arkadaşların işe alınmalarında ve çalışmalarında hukuki bir eksiklik yoksa zaten işlerinin başına geri dönmelerinde bir sıkıntı olmayacaktır” dedi.