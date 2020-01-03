İstihdam Seferberliği'ne BAŞKİM'den büyük destek

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Başiskele Belediyesi bünyesinde Mayıs 2019’da hizmet vermeye başlayan BAŞ-KİM Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne Başiskeleliler yoğun ilgi gösteriyor. Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgenin iş imkânlarını Başiskele’de ikamet edip iş arayanları aynı sistemde eşleştirerek işveren ve iş arayan Başiskelelileri buluşturuyor.

8 AYDA 1160 VATANDAŞ BAŞVURDU

Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'nda 2019 Mayıs ayında hizmete başlayan BAŞKİM, yeni kurulan bir birim olmasına rağmen 8 aylık süreçte 1160 Başiskeleli vatandaşın özgeçmişini bir havuzda toplayarak 2019'da 183 vatandaşın istihdamını sağladı. BAŞKİM'e başvuru yapan vatandaşlardan 243'ü kendi imkanlarıyla iş bulurken 693 kişi işverenden ve vatandaştan kaynaklı çeşitli nedenlerden dolayı işbaşı yapamadı. 41 iş arayan Başiskeleli vatandaş ise yönlendirilen firmalardan haber bekliyor. Ayrıca BAŞKİM ekipleri, 2019 yılında Başiskele’deki 145 firma ile de işbirliği geliştirmek için de görüşmeler sağladı.

ÖZGEÇMİŞ HAVUZU TUTULUYOR

Başiskele’de büyük beğeni ile karşılanan BAŞKİM, 2020’de de istihdam seferberliğine destek vermeye devam edecek. Başiskele’de ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veren Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nde iş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’na gelerek özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor. Başiskeleliler, BAŞKİM personelleriyle yüz yüze görüşerek özgeçmişlerini hazırlayabiliyor. Ayrıca BAŞKİM’e ait olan özel bir yazılımla, müracaatta bulunan adayların özgeçmişleri, adaylar hakkında istihdam uzmanları tarafından tutulmuş mülakat notları ve adaylar hakkındaki tüm süreçler, güvenilirlik esasına göre havuzda tutuluyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

BAŞKİM’in görevi sadece işe yerleştirmeyle sınırlı kalmıyor. BAŞKİM istihdam uzmanları, işletmenin taleplerini dikkate alarak en doğru adaylar için seçme ve değerlendirme süreçlerini başlatmakta ve doğru aday istihdam edilene, başka bir deyişle işletmenin ihtiyacı karşılanana kadar yakın takip esasıyla süreci yönetmeye devam ediyor. İşe yerleştirilen adaylar ve istihdam sağlayan işverenlerin memnuniyetleri düzenli olarak değerlendirmeye alınıyor. Başiskeleliler’in büyük bir memnuniyetle karşıladığı BAŞKİM Kariyer ve İstihdam Merkezi’nde ayrıca iş arayanlar ve meslek öğrenmekler için meslek edindirme kursları ve eğitim faaliyetleri ücretsiz olarak verilmesi planlanıyor.