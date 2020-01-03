SEDAŞ yeni yıla sahada girdi

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz ve Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz, 31 Aralık günü tüm bölgelerdeki SEDAŞ lokasyonlarını ziyaret etti. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması amacıyla görevlerinin başında olan çalışanların yeni yılını kutlayan yöneticiler, emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

ODYAKMAZ KUTLADI

Dr. Odyakmaz ve beraberindeki yöneticiler, yeni yıla tüm gün süren ziyaretlerin son durağı olan Bolu Gerede'de mesaide olan saha ekipleriyle birlikte girdiler. Enerji dağıtımında sorunsuz bir gece geçirdiklerini kaydeden Dr. Odyakmaz, “SEDAŞ ailesinin tüm fertlerini yıl boyunca ortaya koydukları başarılı çalışmalar için kutluyorum. Yeni yılda da daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.