Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:59 TSİ- Gündem G: Bugün 17:01 TSİ

SEDAŞ yeni yıla sahada girdi

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgesinde 1,8 milyon müşterinin elektriğini dağıtan SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) saha çalışanları, yeni yılı görev yerlerinde karşıladı. SEDAŞ yöneticileri de kesintisiz enerji için 7/24 görevde olan ekipleri yalnız bırakmadı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz ve Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz, 31 Aralık günü tüm bölgelerdeki SEDAŞ lokasyonlarını ziyaret etti. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması amacıyla görevlerinin başında olan çalışanların yeni yılını kutlayan yöneticiler, emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

ODYAKMAZ KUTLADI

Dr. Odyakmaz ve beraberindeki yöneticiler, yeni yıla tüm gün süren ziyaretlerin son durağı olan Bolu Gerede'de mesaide olan saha ekipleriyle birlikte girdiler. Enerji dağıtımında sorunsuz bir gece geçirdiklerini kaydeden Dr. Odyakmaz, “SEDAŞ ailesinin tüm fertlerini yıl boyunca ortaya koydukları başarılı çalışmalar için kutluyorum. Yeni yılda da daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

Bugün 16:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Goodyear'da kritik gün! mask
Goodyear'da kritik gün!
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi! mask
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi!
Dinçel’den evlilere müjde geldi! mask
Dinçel’den evlilere müjde geldi!
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler! mask
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler!
TSK'dan dikkat çeken paylaşım! mask
TSK'dan dikkat çeken paylaşım!
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün! mask
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL