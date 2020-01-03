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2019’da 702 cenaze, havadan nakledildi

Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar Şube Müdürlüğü, 2019 yılında vefat eden 9 bin 146 vatandaşa defin işlemi yaparken, 702 cenaze hava yoluyla uzaktaki illere nakledildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli sınırları içerisinde 7 gün 24 saat cenaze hizmeti veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisinde vefat eden 9 bin 146 vatandaşımızın ücretsiz defin ve nakil hizmetini gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşların camiden mezarlıklara ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

İLİMİZDE 6 BİN 801 DEFİN

Vatandaşların hayatının kolaylaşması, kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerinin sağlanabilmesi için birçok çalışmayı özverili şekilde devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşlara yönelik hizmetlerini de 2019 yılında aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisindeki defin işlemlerini modern soğutmalı araçları ile taşıyarak gerçekleştirdi. 2019 yılında Kocaeli genelinde vefat eden 6 bin 801 vatandaşa yönelik cenaze hizmeti sunuldu.

BİN 647 CENAZE KARADAN GÖNDERİLDİ

Kocaeli genelinde binlerce cenazenin defin işlemini yapan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerinin yanı sıra vefat eden vatandaşların cenazelerinin memleketlerine de ulaşımını sağlıyor. 2019 yılı içerisinde çevre illere bin 647 cenazenin nakli karayolu ile yapılırken daha uzaktaki illere ise 702 cenazenin nakli havayolu ile gerçekleştirildi.

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