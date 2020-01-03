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839 milyon dakikalık yılbaşı konuşması yapıldı

31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında 48 saatlik sürede Turkcell’liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu.
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31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında 48 saatlik sürede Turkcell’liler sevdikleriyle 839 milyon 541 bin 433 dakika konuştu. En çok konuşma yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin oldu. Turkcell’liler yurtdışı ile de 945 bin dakika konuştu. Yurtdışı çağrıları en çok Almanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Afganistan ve İran’a giderken, en fazla aranma da Suudi Arabistan, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa’dan gerçekleşti.

DATA KULLLANIMI...

31 Aralık 2019-1 Ocak 2020 günlerinde BiP’ten 2.8 milyon arama yapıldı, 14.6 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti. 430 milyon mesaj gönderilirken, bu mesajlara 3 milyon 700 bin sticker eklendi. Yeni yıla giriş heyecanı boyunca 1 milyon fotoğraf ve video paylaşıldı.

Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, iki gün boyunca internet kullanımında da zirveye oturdu. Turkcell’liler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Mersin ve Hatay olmak üzere tüm Türkiye’de 13 milyon 910 bin GB (13.584 terabayt) data kullandı. İstanbul’da 3 milyon 414 bin GB, Ankara’da 885 bin GB ve İzmir’de 732 bin GB data kullanıldı.

KOCAELİ 6’INCI

Bu üç şehri 477 bin GB ile Bursa, 469 bin GB ile Antalya, 445 bin GB ile Kocaeli, 367 bin GB ile Gaziantep, 327 bin GB ile Mersin ve 324 bin GB ile Hatay takip etti. Telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunun görünmesini sağlayan UpCall uygulaması üzerinden de iki gün içerisinde 2.5 milyon numaranın bilgisi görüntülendi. Böylece geçen yıla göre bu sayı 1 milyon artmış oldu.

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