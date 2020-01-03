Başkan Özlü liseli gençlerle buluştu

”Gençlerle Başbaşa” programının ilkini Başiskele’nin ve Kocaeli’nin en başarılı okullarından Kocaeli Anadolu Lisesi’nde gerçekleştiren Başkan M. Yasin Özlü, öğrencilere tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşarak, gençlerin sorularına büyük bir içtenlikle cevap verdi. Gençlere ve gençliğe yönelik yaptıkları ve yapacakları projeleri öğrencilere aktaran Başkan Özlü, önemli tavsiyelerde de bulunarak, “Kişisel konforumuzdan taviz verilmeden başarılı olmak mümkün değildir. Çalışmadan başarılı olamayız. İnsana çalıştığının karşılığı vardır” dedi.

“BOŞ ZAMANINIZ OLMAYACAK”

Başkan Özlü, “Çok sıkı bir rekabet dönemindesiniz. O yüzden kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Artık üniversite mezunu olmak ve bir yabancı dil bilmenin bile sizin için yeterli olmayacağı bir döneme girdiniz. Yeni bilgiler, yeni kazanımlar kendinize kazandırmalısınız. Şu anki boş zamanınız kadar boş zamanınız olmayacak. Bu sebeple boş vakitlerinizi iyi değerlendirin.” diye konuştu.

“GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ”

Başkan M. Yasin Özlü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kuran ilk ilçe belediyesi olarak belediye hizmetlerinin temeline gençleri ve gençliği aldıklarını ifade ederek, “Gelecek gençlerin elleri üzerinde yükselecek şiarıyla biz temelimize gençlerimizi koyduk. Çünkü biz gençlerimizi çok önemsiyor ve gençlerimizi destekliyoruz. Sizlere verdiğimiz önemin göstergesi olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü yeni yılla birlikte kuruyoruz. Spor, sağlık, kültür, sanat ve sosyal alandaki gençlere yönelik hizmetlerimizle, okullarımıza verdiğimiz desteklerimizle daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güzel bir geleceği hep birlikte el ele, gönül birliğiyle inşa edeceğiz.” diye konuştu.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Öğrencilerin istek, görüş ve önerilerini de dinleyen Belediye Başkanı Özlü, Başiskele’de gerçekleştirilecek olan eğitim, spor, kültür, sanat ve şehir içi ulaşım konularındaki yeni projeler hakkında da gençlere müjdeler verdi. Program sonunda Başkan Özlü, öğrencilere Ali Fuat Başgil’in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti ve gençlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.