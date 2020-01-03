Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:02 TSİ- Gündem G: Bugün 17:04 TSİ

Başkan Özlü liseli gençlerle buluştu

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Gençlerle Başbaşa” programı kapsamında liseli gençlerle buluştu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

”Gençlerle Başbaşa” programının ilkini Başiskele’nin ve Kocaeli’nin en başarılı okullarından Kocaeli Anadolu Lisesi’nde gerçekleştiren Başkan M. Yasin Özlü, öğrencilere tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşarak, gençlerin sorularına büyük bir içtenlikle cevap verdi. Gençlere ve gençliğe yönelik yaptıkları ve yapacakları projeleri öğrencilere aktaran Başkan Özlü, önemli tavsiyelerde de bulunarak, “Kişisel konforumuzdan taviz verilmeden başarılı olmak mümkün değildir. Çalışmadan başarılı olamayız. İnsana çalıştığının karşılığı vardır” dedi.

“BOŞ ZAMANINIZ OLMAYACAK”

Başkan Özlü, “Çok sıkı bir rekabet dönemindesiniz. O yüzden kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Artık üniversite mezunu olmak ve bir yabancı dil bilmenin bile sizin için yeterli olmayacağı bir döneme girdiniz. Yeni bilgiler, yeni kazanımlar kendinize kazandırmalısınız. Şu anki boş zamanınız kadar boş zamanınız olmayacak. Bu sebeple boş vakitlerinizi iyi değerlendirin.” diye konuştu. 

“GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ”

Başkan M. Yasin Özlü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kuran ilk ilçe belediyesi olarak belediye hizmetlerinin temeline gençleri ve gençliği aldıklarını ifade ederek, “Gelecek gençlerin elleri üzerinde yükselecek şiarıyla biz temelimize gençlerimizi koyduk. Çünkü biz gençlerimizi çok önemsiyor ve gençlerimizi destekliyoruz. Sizlere verdiğimiz önemin göstergesi olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü yeni yılla birlikte kuruyoruz. Spor, sağlık, kültür, sanat ve sosyal alandaki gençlere yönelik hizmetlerimizle, okullarımıza verdiğimiz desteklerimizle daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güzel bir geleceği hep birlikte el ele, gönül birliğiyle inşa edeceğiz.” diye konuştu.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Öğrencilerin istek, görüş ve önerilerini de dinleyen Belediye Başkanı Özlü, Başiskele’de gerçekleştirilecek olan eğitim, spor, kültür, sanat ve şehir içi ulaşım konularındaki yeni projeler hakkında da gençlere müjdeler verdi. Program sonunda Başkan Özlü, öğrencilere Ali Fuat Başgil’in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti ve gençlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Bugün 17:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Goodyear'da kritik gün! mask
Goodyear'da kritik gün!
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi! mask
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi!
Dinçel’den evlilere müjde geldi! mask
Dinçel’den evlilere müjde geldi!
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler! mask
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler!
TSK'dan dikkat çeken paylaşım! mask
TSK'dan dikkat çeken paylaşım!
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün! mask
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL