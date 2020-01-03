Meclis üyeleri; ilçe yöneticileri ve partililerle İlçe Seçim Kurulu'na giden Bülent Yıldız; kendisine mazbatayı veren yetkiliye çiçek takdim ederek, mazbatasını aldı. Mazbata programına seçimlerde rakibi olan Şengül Yurt ve CHP Körfez İlçe eski Başkanı Mehmet Kaçar da katıldı. Mazbatasını alan Bülent Yıldız ve ekibi; ilçe örgüt binasına geçerek; görevi Cavit Dağdeviren'den aldı. Dağdeviren'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Bülent Yıldız; “Benim büyüğümdür. Her zaman tecrübelerinden faydalanacağız” dedi. Dağdeviren ise Bülent Yıldız ve ekibine teşekkür ettiğini belirti.
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Yıldız ve yönetimi mazbatasını aldı
Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü tarafından gerçekleştirilen 37. Olağan Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Bülent Yıldız ve yönetimi; Körfez İlçe Adalet Sarayına giderek mazbatasını aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz