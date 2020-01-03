Yıldız ve yönetimi mazbatasını aldı

Meclis üyeleri; ilçe yöneticileri ve partililerle İlçe Seçim Kurulu'na giden Bülent Yıldız; kendisine mazbatayı veren yetkiliye çiçek takdim ederek, mazbatasını aldı. Mazbata programına seçimlerde rakibi olan Şengül Yurt ve CHP Körfez İlçe eski Başkanı Mehmet Kaçar da katıldı. Mazbatasını alan Bülent Yıldız ve ekibi; ilçe örgüt binasına geçerek; görevi Cavit Dağdeviren'den aldı. Dağdeviren'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Bülent Yıldız; “Benim büyüğümdür. Her zaman tecrübelerinden faydalanacağız” dedi. Dağdeviren ise Bülent Yıldız ve ekibine teşekkür ettiğini belirti.