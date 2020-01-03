Genç Kandıralılardan, ‘Ata tohumu’ projesi

Genç Kandıralılar Derneği, Kandıra Akıncılar köyünde atalık tohumlara geri dönüş ve ilaçsız tarım konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya Akıncı Köyü sakinleri büyük ilgi gösterdi. Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer konuyla ilgili yaptığı konuşmada, ‘’Bizler tarihimiz boyunca tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlarız. Yapılacak iş birim alandan elde edilecek ürün miktarını arttırmaktır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tarımda verimi arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda kimyasal girdiler (kimyevi gübre, pestisitler vb.) giderek artmış ve ürün miktarı da artmıştır” dedi.

GENETİK BOZULMALAR

Kimyasalların tüm canlılarda genetik bozulmalara yol açtığını belirten Özer, “Ancak pestisitler tarım alanlarına amaçsız, sınırsız ve kontrolsüz olarak atılmış, toksit ve biyosidal (zararlı) maddelerdir. Bu maddelerin zaman içinde zararları fark edilmeye başlamıştır. Hava, su, toprak, yağmur, kar, buz ve sis te dahi bulunabildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılan kimyasallar tüm canlılarda genetik bozulmalara neden olmaktadır. DDT gibi ilaçlar da biyoçeşitliliği ve canlıların yaşaması için gerekli olan hava su ve toprağı da yaşanamaz hale getirmiştir. Tarım ilacı olarak adlandırılan ürünler aslında birer zehirdir” dedi.

“ATALIK TOHUMLAR İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Amaçlarından bahseden Özer, “İşte bu amaçla Genç Kandıralılar Derneği olarak 2020’de üreticilerimizle birlikte; mevcut tarım alanlarının geliştirilmesi, yerinde istihdamı sağlayacak sağlıklı ürün yetiştirilmesi, atalık tohumlara sahip çıkarak bölge iklimine adapte olmuş ürün çeşitliliğinin arttırılması, çevre, toprak, hava ve su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir sağlıklı yaşam oluşturulmasını amaçlıyoruz. Asıl amaç, sürdürebilir sağlıklı bir yaşam imkânına katkı sunarak gelecek kuşaklar ile kent merkezinde yaşayan insanlara da güvenilir gıda ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bunu gerçekleştirmek için sanayi yoğun bir kentin güvenilir gıda ihtiyacının da bir kısmına organik metotlar ve atalık tohumlar ile gerçekleştirmek önceliğimizdir” dedi.