Gölcük Müftülüğü mesaiye 365 Gün kitabı ile başlıyor

İlçe Müftülüğü, ‘Gölcük İlçe Müftülüğü daire personelinin katılımıyla her sabah Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı “Din Görevlisiyle 365 Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua, Bir Fetva” adlı kitaptan bir bölüm okunup, günün kısa değerlendirmesi ile daire personelimiz mesaiye başlıyor. Bu program daire personelimizin tanışıp kaynaşmasına vesile oluyor. Aynı zamanda daire personelimiz tarafından büyük bir özveriyle takip ediliyor” denildi.