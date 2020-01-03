Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:05 TSİ- Gündem G: Bugün 17:07 TSİ

TEMAD Başkanı Tülü, başkan adayı olacak

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, yaptığı açıklamada 2020 Haziran ayı içerisinde kongrelerini gerçekleştireceklerini ifade ederek, başkanlığa bir dönem daha aday olacağını açıkladı
mask

TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, kongrelerini Haziran 2020’de yapacaklarını söyledi. Başkan Tülü, açıklamasında, ‘Kongremizi 2020 Haziran ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Bir dönem daha devam etme kararı aldım. Kongremizi sorunsuz ve güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Seçime kadar programımızda olan tüm faaliyetlerimizi yapacağız. Bu bir seçimdir, üyelerimiz hangi kararı takdir görürse yolumuza o şekilde devam ederiz. Bizim tek hedefimiz siyaset üstü bir dernek yönetmek. Siyasi konuları derneğimize sokmadan çalışmalarımızı sürdürmektir hedefimiz. Taraf olunmaması gerekir” dedi.

 

Bugün 17:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Goodyear'da kritik gün! mask
Goodyear'da kritik gün!
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi! mask
Eylem yapan nakliyecilere polis müdahalesi!
Dinçel’den evlilere müjde geldi! mask
Dinçel’den evlilere müjde geldi!
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler! mask
Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler!
TSK'dan dikkat çeken paylaşım! mask
TSK'dan dikkat çeken paylaşım!
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün! mask
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL