TEMAD Başkanı Tülü, başkan adayı olacak

TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, kongrelerini Haziran 2020’de yapacaklarını söyledi. Başkan Tülü, açıklamasında, ‘Kongremizi 2020 Haziran ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Bir dönem daha devam etme kararı aldım. Kongremizi sorunsuz ve güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Seçime kadar programımızda olan tüm faaliyetlerimizi yapacağız. Bu bir seçimdir, üyelerimiz hangi kararı takdir görürse yolumuza o şekilde devam ederiz. Bizim tek hedefimiz siyaset üstü bir dernek yönetmek. Siyasi konuları derneğimize sokmadan çalışmalarımızı sürdürmektir hedefimiz. Taraf olunmaması gerekir” dedi.