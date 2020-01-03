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YRP İzmit, Karagöz İş hanı esnafını gezdi

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Teşkilatı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karagöz İş hanındaki esnafları ziyaret ettiler
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Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, “Her hafta perşembe günleri geleneksel hale getirmiş olduğumuz esnaf ziyaretlerimize bugün Karagöz İş hanındaki esnaf ziyaretimizde esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik” dedi. Karagöz İş hanındaki esnaf, sorunlarını dinleyen başkan ve yönetimine ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini belirttiler.

 

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