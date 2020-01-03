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Sarıkamış şehitlerimiz 105. Yılında anılıyor

Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinliklerine katılmak üzere Derince’den Kars'a hareket eden Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği üyeleri dualarla yolcu edildi
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Kars Valiliği koordinesinde Sarıkamış Kaymakamlığı’nca düzenlenecek "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliklerine ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’nden de yoğun katılım sağlanıyor. Merkezi Yenikent Mahallesi'nde yer alan Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği üyeleri de Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Derince’den yola çıktı. Yolculuk öncesi dernek binasında düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

UĞURLAMA PROGRAMI

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen uğurlama törenine başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukçi, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR

Yolculuk öncesi dernek binasında düzenlenen törende bir konuşma yapan Kocaeli Sarıkamışlılar Dernek Başkanı Burhanettin Özçelik, tüm katılımcılara teşekkür etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yaptığı konuşmada “Tarihimizi yaşatmamız ve bizden sonraki kuşaklara anlatmamız gerekiyor. Harekatın 105. yılı vesilesiyle düzenlenecek bu program da hem tarihimizi tekrar hatırlamak hem de şehitlerimizi anmak açısından çok önemli. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Bugün 17:07 TSİ - Gündem

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