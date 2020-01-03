Aygün projelerini anlatıyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelmeye de devam ediyor. Başkan Aygün, bu bağlamda AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, önceki dönem AKP Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, önceki dönem Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan ve geçmişte Derince Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Ersevinç Yılmaz, Kocaeli İzmit ve Kandıralılar Derneği Başkanı Veysel Yiğit ile misafirleri Hüseyin Ayaz ve Fatih Temiz ile bir araya geldi.

İSTİŞAREDE BULUNDU

Başkan Aygün’ü ziyaret eden isimler arasında Derince Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Aydın, Okul Aile Birliği Başkanı Halit Soy ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren aynı zamanda Cımbızlar Kur'an Kursu öğrencileri Eren Soy, Üveys Zanzol ve Salih Abdussamet Özer de yer aldı. Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede hizmete sundukları ve 2020 yılı içerisinde hayata geçirecekleri projelerle ilgili istişarede bulundu.