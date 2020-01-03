Kampta beraberliğe aboneyiz! “3-3”

Kocaelispor, Antalya kampındaki 4. hazırlık maçını 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile oynadı. Yeşil Siyahlılar 3 kez geriye düştüğü maçtan 3-3’lük beraberlik ile ayrıldı. Kocaelispor’un gollerini Serdar Ümit, Burak Süleyman ve Gökdeniz atarken Kocaelispor kamptaki dördüncü hazırlık maçından da berberlikle ayrıldı.

AVCI İLK KEZ SÜRE BULDU

Bandırma maçının son yarım saatinde forma giyen futbolcular, Eyüpspor maçına 11’de başladı. Devre arasında Galatasaray alt yapısından takviye yapan İstanbul ekibi karşısında ilk Kocaelispor 45 dakikada net sayılabilecek bir pozisyon bulamadı. Genç Haşim Arda ve Yiğit’in 11’de oynadığı mücadelede Mehmet Avcı da kamptaki ilk dakikalarını bulurken dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

SERDAR VE BURAK’TAN ENFES GOLLER

İkinci yarıda ise gol sağanağı vardı. 53’de kullanılan köşe vuruşu sonrasında Murat Yılmaz kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. (0-1) 5 dakika sonra Serdar Ümit jeneriklik bir gole imza attı ve skora 1-1’lik denge geldi. 63’te hızlı gelişen Eyüp atağında Metehan yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. (1-2) 73’te Burak Süleyman yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile harika bir gole imza attı. (2-2)

GÖKDENİZ SKORU BELİRLEDİ

Burak Süleyman ve Alihan ile net goller kaçıran Eyüp ekibi Eren’in ayağından skoru Eyüp adına 3-2’ye getirdi. 89’da Eyüpspor ceza sahası içindeki karambolün ardından Gökdeniz topa son dokunan isimdi ve Gökdeniz’in golü ile maça 3-3 sona erdi. Bu maçın 60. dakikasında 10 oyuncu değişikliği birden yapıldı. Bandırma maçına 11’de giren isimler sahaya çıktı. Centilmence geçen centilmence sona ererken, maçın hakemleri başarılı bir yönetim ortaya koydu.

Erdem ÖVÜÇ - Antalya

KOCAELİSPOR: 3

EYÜPSPOR: 3

SAHA: Titanic

HAKEMLER: Ömer Kalay***, Gürcan Aydın***, Ali Kaplan***

KOCAELİSPOR: Ercüment**, Yiğit*** (Semih**) Mehmet Öztonga** (Erdinç**) Haşim Arda** (Kemal Can**), Murat Şimşek** (Taha Batuhan) Sefa** (Dk. 46 Doğan Gürbüz), (Talha**) Gökay** (Gökdeniz**), Serdar Ümit*** (Mesut**), Mehmet Avcı*** (Alihan**), Cihad*** (Yakup**), Doğan** (Burak Süleyman***)

EYÜPSPOR: Alp Tutar**, Sercan**, Taha Can**, Ali Aydın**, Muharrem? (Dk. 10 Ahmet**) Berkan***, Taşkın***, Mehmet Özdıraz***, Metehan***, Eren***, Murat***

GOLLER: Dk. 53 Murat Yılmaz, Dk. 63 Metehan, Dk. 84 Eren (Eyüp), Dk. 57 Serdar Ümit, Dk. 73 Burak Süleyman, Dk. 89 Gökdeniz (Kocaelispor)