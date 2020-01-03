Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:20 TSİ- Eğitim G: Bugün 17:23 TSİ

Seymen Koleji yabancı dil öğretiminde her zaman önde

Yabancı Dil Eğitimin de dünya standartlarında Uluslararası dil kriterlerine göre eğitim veren Seymen Koleji,  yılda 3 kez uyguladığı PQS sınavlarıyla, öğrencilerinin İngilizce seviyelerini ölçüyor.
mask

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın, yaptıkları bu uygulamayla, öğrencilerinin İngilizce seviyelerini, yaş kriterine göre değil, öğrendiklerine göre ölçebildiklerini, bu sayede, bir 7. sınıf öğrencisi bilgisiyle 10. sınıfta okuyan bir öğrencinin seviyesini yakalayabildiğini ve bunu belgeleyebildiklerini söyledi. Yılgın, liseden mezun olan öğrencilerin, hem dil alanında, hem de yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin hazırlık sınavlarında başarılı olduklarını belirtti.

Bugün 17:20 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİLNET Kocaeli 2019’u Gaziantep’te uğurladı mask
BİLNET Kocaeli 2019’u Gaziantep’te uğurladı
Yıldız Anaokulu’nda kostümlü yeni yıl partisi mask
Yıldız Anaokulu’nda kostümlü yeni yıl partisi
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği mask
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği
Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon mask
Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Veli Eğitim Semineri' mask
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Veli Eğitim Semineri'
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na ilk bursiyerinden anlamlı ziyaret mask
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na ilk bursiyerinden anlamlı ziyaret
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!

GALERİ

Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL