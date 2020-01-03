Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın, yaptıkları bu uygulamayla, öğrencilerinin İngilizce seviyelerini, yaş kriterine göre değil, öğrendiklerine göre ölçebildiklerini, bu sayede, bir 7. sınıf öğrencisi bilgisiyle 10. sınıfta okuyan bir öğrencinin seviyesini yakalayabildiğini ve bunu belgeleyebildiklerini söyledi. Yılgın, liseden mezun olan öğrencilerin, hem dil alanında, hem de yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin hazırlık sınavlarında başarılı olduklarını belirtti.
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Seymen Koleji yabancı dil öğretiminde her zaman önde
Yabancı Dil Eğitimin de dünya standartlarında Uluslararası dil kriterlerine göre eğitim veren Seymen Koleji, yılda 3 kez uyguladığı PQS sınavlarıyla, öğrencilerinin İngilizce seviyelerini ölçüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz