Seymen Koleji yabancı dil öğretiminde her zaman önde

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın, yaptıkları bu uygulamayla, öğrencilerinin İngilizce seviyelerini, yaş kriterine göre değil, öğrendiklerine göre ölçebildiklerini, bu sayede, bir 7. sınıf öğrencisi bilgisiyle 10. sınıfta okuyan bir öğrencinin seviyesini yakalayabildiğini ve bunu belgeleyebildiklerini söyledi. Yılgın, liseden mezun olan öğrencilerin, hem dil alanında, hem de yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin hazırlık sınavlarında başarılı olduklarını belirtti.