Türk Metal Sendikası Gebze temsilcilikleri, ICM Enerji önünde eylem gerçekleştirdi. Sendikanın yetki belgesi aldığı fabrikalardan olan ICM Enerji'de Türk Metal Sendikası'na üye olduğu gerekçesiyle 6 işçi işten çıkartıldı. Yaşanan bu durum karşısında Türk Metal Sendikası Gebze 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Teke ile beraberindeki sendika temsilcileri ve üyeleri ICM Enerji önünde protesto gerçekleştirdi. Türk Metal Sendikası Gebze Dilovası Şube Başkanı İsmail Çiçek de işçilerin hakkını savunan arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

HAKLARINI KULLANDILAR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Teke, "Gebze 1 Nolu Şube olarak ICM Enerji'de bir süredir devam eden öğütlenme süreci içerisindeyiz. İş yerinde çalışan 6 arkadaşımızın en temel anayasal hakkı olan sendika üyesi olma hakkını kullandıkları için işinden, ekmeğinden edilen arkadaşlarımız için bugün fabrika önünde Gebze Dilovası Şube Başkanı İsmail Çiçek, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimizle birlikte eylemimizi gerçekleştirdik" dedi.