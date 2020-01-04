Yılbaşında yürürlüğe giren dijital takoğraf uygulamasına karşın başta Ankara olmak üzere bir çok kentte yolları kapatarak eylem yapan kamyoncular kazandı. Dijital takoğraf zorunluluğu 6 ay ertelendi.
Kamyoncuların eylemi sonuç verdi. Yılbaşından itibaren uygulamaya giren dijital takoğraf uygulaması ve cezaları protesto için başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yolları kapatarak protesto gösterisi yapan kamyoncular kazandı. Uygulama Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından 6 ay ertelendi.
Kamyoncu esnafı, yeni yıl ile birlikte devreye giren U-ETDS uygulaması sonrasında birçok ilde ana arterlerde yolları kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyordu.
Ülke genelinde eylem başlatan kamyoncuların eylemi kısa sürede yayılırken son dakikada Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’ndan karar çıktı.
Bakanlık, ilgili firmaların U-ETDS sistemine ve sayısal takograf ünitelerindeki verileri göndermelerine ilişkin verileri hazırlayarak uyum sağlamaları ile veri paylaşımı yapılacak kurumların altt yapısının tamamlanması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 6 ay daha süre verilmesini kararlaştırıldı. Dijital takograf takılmaması durumunda 630 Haziran 2020 tarihine kadar ceza verilmeyecek.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - ne demiştim ? taksiciler kamyoncular, minibüsçüler bu iktidardan daima kazanır çünkü onların elinde beygir beygir güçleri var . bide şu araç muayensinde ki tuv tekeline karşı çıksalar ya fiatı ucuzlasın ya da rekabet olacak şekilde örneğin makina müh. odası araç muayenesi işine katılsın. anormal seviyede ki fiyatlar bu firmaya ayrıcalık sağlandığını ayrıca vergisinin silinmesi de kafalarda kuşku uyandırıyor rekabet olmazsa adalet olmaz .
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