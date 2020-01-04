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Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak

İzmit’in 7 ayrı noktasında faaliyet gösteren çorba çeşmelerinde çorba dağıtımı 1 Ocak 2020 itibariyle belediyenin kendi personelleriyle gerçekleştirilecek
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İzmit Belediyesi'nden çorba çeşmeleri ve emekli evleriyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İzmit’in pek çok noktasında gerçekleşen çorba dağıtımı önceki senelerde firma elemanları tarafından sağlanırken, 1 Ocak 2020 itibariyle bu iş belediyenin kendi personelleriyle icra edilecektir. Alınan tasarruf tedbirleri çerçevesindeki bu yeni uygulama sayesinde, İzmit Belediyesi'nin pek çok alanda başlattığı ‘öz kaynaklarını kullanma hamlesi’ çorba çeşmelerini de kapsayacak.

EMEKLİ EVLERİ KAPATILMAYACAK

Bu sebeple İzmit Belediyesi Emekli Evlerinin açılış ve kapanış saatlerinde de bir revizyona gidilecek ve belediye personelinin en verimli şekilde çalışması sağlanacak. Ancak mahallelerimizde bulunan emekli evleri herhangi bir şekilde kapatılmayacak veya çalışmaları aksamayacaktır. Değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

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