TOKİ'deki skandal Meclis'te

TOKİ’den ev alan dar gelirli vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri gündeme getiren CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yaşanan mağduriyetlerin araştırılması için önerge verdi.

TOKİ’den ev alacak olan dar gelirli vatandaşları uyaran Yılmazkaya, TOKİ yüzünden yüz binlerce mağdur vatandaşın olduğunu ve bu mağduriyetlerin ne TOKİ tarafından ne de AKP Hükümeti tarafından çözülmediğini dile getirdi.

“TOKİ’den ev alırken aman dikkatli olun! Eskiden vatandaşı kandıran müteahhittin eline düşen yanıyordu, şimdilerde TOKİ’nin eline düşen yanıyor” diyen CHP’li Vekil konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Taksitler ödenmesine rağmen anaparadan eksilme yok! Ödenen bütün paralar faize gidiyor. Yılda iki deva her 6 ayda bir yapılan artışlardan dolayı vatandaşın ödediği bütün taksitler sanki hiç ödememiş gibi yerinde sayıyor. Üstüne üstlük borçlarda azalma yerine artış gerçekleşiyor” diyen CHP’li Vekil,“Bu sistem ile vatandaşı resmen soyan TOKİ, dar gelirli vatandaşı konut aldığına alacağına bin pişman ediyor” dedi.

“Dar gelirli vatandaşa konut sahibi yapacağız vaadiyle resmen tuzağa çeken TOKİ bu kurduğu sitemde vatandaşların bütün birikimlerini elinden alıyor ve yüzbinlerce TOKİ Zede yaratıyor” diyen Yılmazkaya TBMM’ye verdiği araştırma önergesinde şu ifadelere yer veriyor;

“10 Ekim 2019 tarihi itibari ile 850 bin 266 konut sayısına ulaşan ve son 10 yılda 540 bin 926 konut üreten TOKİ'den taksitle ev sahibi olan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler ve büyük sorunlar yaşamaktadır.”

TOKİ KONUTLARINDAKİ SİTE YÖNETİCİLERİ 15-20 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Yılmazkaya şöyle devam etti:

“Halen 83 bin konut inşaatına devam eden TOKİ yüzünden yüzbinlerce mağdur vatandaşın olduğu, bu mağduriyetlerin ne TOKİ tarafından nede AKP Hükümeti tarafından çözülmediği görülmektedir. Ekonomik krizin de etkisiyle ödemelerde büyük güçlük yaşanması, TOKİ'den konut alan yurttaşlarımızın mağduriyetlerine neden olmaktadır. TOKİ konutlarının altyapılarının bitmeden teslim edildiği, konut maliyetlerinin, çevre düzenlemelerinin ve sosyal donatı alanlarının inşası gerekçe gösterilerek ödemlerin gereğinden fazla yükseltildiği, konut teslimlerinden sonra site yönetimlerinin baskı ile ele geçirilerek vatandaşlarımızdan yüksek miktarda aidat alındığı, bu yolla haksız kazanç elde edildiği bilinmesine rağmen bu mağduriyetlerin çözülmesiyle ilgili gerekli adımlar atılmamaktadır. En ufak bir tereddüt göstermeden Devlete güvenip TOKİ ile sözleşme yapmakta olan vatandaş, sözleşmenin ağır hükümleri altında ezilmektedir. TOKİ’nin kendi personelinden atadığı site yöneticilerine verilen 15-20 bin liralık maaşlar TOKİ’den ev alan vatandaşın sırtına yüklenmektedir.”

İŞÇİLİK KÖTÜ MALZEME KÖTÜ

CHP’li Vekil; “İşçiliğin çok kötü olduğu, kullanılan malzemenin çok kalitesiz olduğu TOKİ konutlarında vatandaşa çıkarılan ekstra masrafların yanı sıra bu sistemle ev alan kişiler her ay taksitlerini düzenli ödemesine rağmen borcunun artmasından ötürü büyük mağduriyetler yaşamakta, ama ne hükümet tarafından nede TOKİ yönetimi tarafından bu yaşanan sorunlar dikkate alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

TOKİ’NİN ELİNE DÜŞEN YANIYOR

Yılmazkaya şunları söyledi:

“Vatandaşın taksitleriniödemesine rağmen anaparadan eksilme olmayan bu sistemde TOKİ tarafından yılda iki defa her 6 ayda bir yapılan artışlardan dolayı vatandaşın ödediği bütün taksitler sanki hiç ödememiş gibi yerinde sayıyor. Üstüne üstlük borçlarda azalma yerine artış gerçekleşiyor. Bu sistem ile vatandaşı resmen soyan TOKİ, dar gelirli vatandaşı konut aldığına alacağına bin pişman ediyor. Eskiden tefecinin eline düşen yanıyordu şimdilerde TOKİ’nin eline düşen yanıyor. Dar gelirli vatandaşı konut sahibi yapacağız vaadiyle resmen tuzağa çeken TOKİ bu kurduğu sitemde vatandaşların bütün birikimlerini elinden alarak yüzbinlerce TOKİ Zede yaratıyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişileri bu söylemle ev almaya teşvik eden TOKİ kendisine büyük rant sağladığı gibi vatandaşlar tarafından da sık sık "bitmeyen borçlar" yüzünden de eleştirilere maruz kalıyor.

İŞ YAPAN MÜTEAHHİTLE ESNAF BATIYOR

Bir yandan dar gelirli vatandaşı mağdur eden TOKİ diğer yandan ihaleyi alan firmaları da batırmaktadır. Firmaların ödemelerinde aksamalar olması, piyasa içerisinde yer alan diğer sektörlerin de olumsuz etkilemektebu durumdabulundukları bölgelerdeki ekonomilerinde zincirleme iflaslara sürüklemektedir.”

TOKİ FAİZDEN DAHA YÜKSEK KAR ELDE EDİYOR

Kamu yararı gözetilerek dar gelirli vatandaşa konut yapmak için kurulmuş olan TOKİ’nin her yıl milyarlarca lira kar elde etmesinin altında konut sattığı vatandaştan tahsil ettiği fazla para ile sözleşme bedelinden daha yüksek ücretler tahsil etmesidir. TOKİ her 6 ayda bir yapılan borç güncellemeleri nedeniyle faiz almadığını iddia etsede faizden daha yüksek kar elde etmektedir.

EN ÇOK KAR ELDE EDEN KURULUŞ TOKİ

Asıl merak edilen konu; bu TOKİ dar gelirliyi ev sahibi yapmak için mi kuruldu, yoksa dar gelirlinin elinde avucunda ne var ne yok hepsini almak için mi kuruldu? Kamu yararına olan bir kuruluş nasıl her sene bu kadar yüksek oranlarda kar elde ediyor anlamış değilim. Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanı ve TOKİ Başkanı vermelidir.

Kamu işletmelerinin kuruluş amacı, ‘Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmek’ olmasına rağmen görüyoruz ki kamu işletmelerinden 16 adedi 2017 yılında zarar ederken; En çok kâr elde eden kuruluş 4 milyar lirayla TOKİ olmuş. 2018 yılında 18 Kamu işletmesi zarar ederken; En çok kâr elde eden kuruluş yine 7,1milyar lirayla TOKİ olmuş.

TOKİ’nin bu muazzam karını ve rantını ne yazık ki dar gelirli vatandaşın sırtından sağlaması soygundan başka bir şey değildir. TOKİ’ye100 bin lira borcu olan vatandaş 12 ay taksitini ödedikten sonra borç dokümanını istediğinde kalan borcunun 110 bin liraya yükseldiğini görüyor. Bu sistemle vatandaşın TOKİ’ye yaptığı bütün ödemeler her 6 ayda bir yapılan artışla eriyip gidiyor.

SÖZLEŞME BEDELİ FARKLI, KONUT TESLİMİNDE İSTENEN BEDEL FARKLI

Doğru dürüst yolu olmayan, çevre düzenlemesi ve doğalgazı eksik olan zamanında teslim edilmeyen konutlar. Gösterilen plan ile teslim edilen evler aynı değil. Sözleşme bedeli farklı, konut tesliminde istenen bedel farklı. TOKİ yüzünden insanlar yıllarca başka konutlarda oturup kira ödüyor. Çoğuna hiç bir şekilde kira bedeli de verilemiyor. Ortada çok büyük mağduriyetler olmasına rağmen AKP Hükümetinden hiç ses çıkmıyor.

MAĞDUR OLAN TOKİ ZEDELER MUHATAP BULAMIYOR

Hükümetin dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak iddiasıyla görevlendirdiği TOKİ, yeni mağdurlar yaratarak yoluna devam ediyor. Binaların belirtilen tarihlerde bitirileceği ve anahtar teslimatı yapılacağı umuduyla bekleyen vatandaşlar, yıllardır evlerinin anahtarlarını alamıyor. Daha da önemlisi, konuşacak ve muhatap olacak kimseyi bulamayan mağdur TOKİ Zedeler bir sonuç elde edemiyor. Dertlerini anlatacak muhatap bile bulamayan vatandaşlar sahipsiz. TOKİ konutları önünde eylem yapan TOKİ Zedelerin ne seslerini duyan var nede onları muhatap alan bir yetkili var.

Bu gerçekler ışığında, TOKİ’den konut almış yüz binlerce dar gelirli vatandaşımızı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi için yaşanan büyük mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli adımların atılması zorunluluk haline gelmiştir. İnsanların psikolojilerini bozan, intiharlara sevk eden, birçok aleninde yıkılmasına neden olan bu TOKİ rantının yaratığı mağduriyetlerin araştırılıp gerekli düzenlemelerin yapılması için, sahipsiz olana vatandaşımıza sahip çıkmak ve bu sorunlara çözüm bulmak için Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”(Odatv)