AKP'de olağanüstü hal ilan edildi!

Yerel seçimlerde sandıktan çıkan tablo ile parti içi kaos sürecine giren ve Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın partileşme hareketleri ile kaosun giderek derinleştiği AKP'de olağanüstü durum ilan edildi.AKP Genel Merkezi’nde 60 masa oluşturularak, eski il başkanları, mevcut il başkanları ve bölge sorumluları genel merkeze çağrılıyor. Genel merkeze çağrılan parti yöneticileri bölgelerindeki durumu parti yöneticilerine aktarırken, görüşmelere “rant ve menfaat” sözleri damgasını vuruyor.
PARTİ POLİTİKALARINI ŞEKİLLENDİRECEK
Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre, AKP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında oluşturulan komisyon, partide yaşanan oy kaybının sebebini araştırıyor. Genel merkezde oluşturulan 60 masada, 15’er kişilik gruplar halinde eski il başkanları, mevcut il başkanları ve bölge sorumluları dinlenerek teşkilatlarda ve partideki sorunların nedeni sorulup dosyalanıyor. Görüşmeler çerçevesinde alınan görüşlerin AKP’nin politikalarını şekillendireceği belirtilirken, söz konusu görüşmelerde adalette yaşanan tahribatın bir an önce düzeltilmesi gerektiğinin dile getirildiği öğrenildi.
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Yorumlar
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Ayhan Yalçın - Yıllar önce AK PARTİ kurulurken çok güzel umutlar ve çok güzel hayaller vardı.Partinin ismi çok anlamlıydı.Adalet ve kalkınma partisi.Partiye üye olacakların sicili çok temiz olmalıydı.Parti önderleri bu kıssasa çok önem veriyorlardı.Gerçekten çok namuslu ve kariyerli şahsiyetlerden oluşan bir parti oluşmuştu.Sonra güç ve para,makam birilerine fazla gelmişti.Nerde ahlaksız,üç kağıtçı,ihale peşinden koşan,her devrin adamları varsa partiye doldu.Katilller bile partide girmeye başladı.Zamanla Reisin yanında ve çevresinde çakallar sürüsü dolmaya başladı.Reis bile bu durumdan rahatsızdı.Ama beklenen ve özlenen değişim olamadı ve olmadı.Çünkü partinin ilk hali ve son hali arasında dağlar kadar fark vardı.Hatta çevremdekiler bana kızıyorlardı.Çünkü bir çok tanıdığım ve sevdiğim siyasetçiler bu oluşumun bir parçasıydı.Banada çok söylediler.Ama ben siyasetçi değildim.Ben sizlere destek vereyim yeter dedim.Yıllar sonra bende onlara inanarak siyasete girdim.Girdimde ne oldu.Hayal kırıklığı.Ben siyasetin hizmet ve adalet kısmındaydım.Allah(CC) nasip etmedi.Geçmiş geçmişte kaldı.İnşaallah bu yeni oluşumda aynı duruma düşmez.Türkiye için,millet için hayırlı olur inşaallah.
Boşver - Sorun mhp ile birleşmesi ve. Parti içinde menfaatçilerin çoğalması ye kürküm ye
Başbuğun Askeri̇yi̇m - Darısı bizim ülkücülerin başına dilkelenim kendimize gelme zamanı.tabiki aramızda adının yolsuzluklara karışanlar la yola devam edilmemeli.heleki yolsuzluklar yüzünden cezaevine düşenlere hiç olmamalı.işlerine gelmeyenlere selam vermeyenlerle bizimde işimiz olmaz.partiden ditmeliler.yeter artık.partimizde kimse kalmadi
Körfezli - haber kaynağı kimmiş her ne kadar milli gazete desene milliyetsiz gazetenin haberine göre okunmaya degmez at çöpe gitsin
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