AKP'de olağanüstü hal ilan edildi!

Yerel seçimlerde sandıktan çıkan tablo ile parti içi kaos sürecine giren ve Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın partileşme hareketleri ile kaosun giderek derinleştiği AKP'de olağanüstü durum ilan edildi.AKP Genel Merkezi’nde 60 masa oluşturularak, eski il başkanları, mevcut il başkanları ve bölge sorumluları genel merkeze çağrılıyor. Genel merkeze çağrılan parti yöneticileri bölgelerindeki durumu parti yöneticilerine aktarırken, görüşmelere “rant ve menfaat” sözleri damgasını vuruyor.

PARTİ POLİTİKALARINI ŞEKİLLENDİRECEK

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre, AKP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında oluşturulan komisyon, partide yaşanan oy kaybının sebebini araştırıyor. Genel merkezde oluşturulan 60 masada, 15’er kişilik gruplar halinde eski il başkanları, mevcut il başkanları ve bölge sorumluları dinlenerek teşkilatlarda ve partideki sorunların nedeni sorulup dosyalanıyor. Görüşmeler çerçevesinde alınan görüşlerin AKP’nin politikalarını şekillendireceği belirtilirken, söz konusu görüşmelerde adalette yaşanan tahribatın bir an önce düzeltilmesi gerektiğinin dile getirildiği öğrenildi.