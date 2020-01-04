MHP yabancı öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İl Başkanlığı bugün İzmit’te bulunan Tramvay Cafe’de yabancı uyruklu olan ancak ülkemizde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Programa İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra il yöneticileri, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir,MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP İzmit ilçe yöneticileri, İstanbul Üsküdar İlçe Yöneticileri, Kocaeli Taş Medreseliler İl Başkanı Cevat Akkurt, İstanbul Taş Medreseliler İl Yöneticisi Erhan Öztunç, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan gibi ülkelerden öğrenciler katılım sağladı.

“BİZLERİN GÖNÜL KÖPRÜLERİ OLACAKSINIZ”

Programda ilk olarak konuşan yurt dışından gelen Türkmen öğrencilerin okul başkanı PerwizVolchi, “Böyle bir program düzenlendiği için arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Volchi’nin ardından konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Tanışma ve kaynaşma toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Güçlü bir Türk Dünyası huzurlu bir İslam coğrafyası demektir. Sizler bizlerin gönül köprülerimiz olacaksınız. Sizler Ahmet Yesevi’yi anlayacak ve Başbuğ Alparslan Türkeş’in davasını sürdürecek, liderimiz Devlet Bahçeli’nin davasını takip edeceksiniz. Asır Türk asrıdır. Hedef Turan ülküsüdür. Ben sizleri önemsiyor ve sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizlerin evlatlarımızsınız. Teşkilatımızın kapısı sizlere her zaman açıktır” dedi. Ünlü konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet etti.