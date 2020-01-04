Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı giderleri karşılayamadıklarını söyleyerek ekmeğe yüzde 20 zam istediklerini belirtirken Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bizler 5-6 ay önce ekmeğe yüzde 5 zam yaptık. Fakat bu zam ancak zararımızı karşıladı. Şimdi ekmeğe en az yüzde 20 zam yapılması için çalışıyoruz” dedi.
EN SON ZAM AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ
Kocaeli'de ekmeğe en son zaman 5 Ağustos 2019 tarihinde gelmişti. O tarihe kadar 210 gram ekmek 1,25 TL’den satılıyordu. Zamla birlikte ekmek 280 grama çıkmış ve fiyatı 1,75 TL olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(6 )
CoCo - Yuzde 5 zararını karsıladı sımdı kazancını yuzde 20 arttırmak için zam istiyorsun. Siz insanları sömürmek istiyorsunuz. Yaptıgınız ekmekler ertesi gün yenmeyecek kadar bozuluyor. Yanı kalıtesız calısıyorsunuz. Sizi halk ekmek yıkacak. İstediğiniz her zam sona dogru attıgınız adımınız farkında değilsiniz. Allah garibana yardım etsin şartlar her anlamda agırlaşmaya başlıyor.
körfezli - kocaeli Paris ekmek 100de 100 olsun kocaeli para kırıyo
Özgür - Ekmeğe bağımlı bir toplum olmaktan çıkalım ekmek yemek zaten sağlıklı bir şey değil...
Paşa - Yazıklar olsun ankara'da ekmek fiyatı 1.25 yeni zam fiyatı izmitte 1.75 hala neyin zammı yazıklar olsun size
İzmitli - 5 lira olsa yine doymazsınız .
Gözünüz Doysun - Hala ne zammı istiyor bunlar daha zam geleli kaç ay oldu ki.
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