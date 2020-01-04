Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı giderleri karşılayamadıklarını söyleyerek ekmeğe yüzde 20 zam istediklerini belirtirken Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bizler 5-6 ay önce ekmeğe yüzde 5 zam yaptık. Fakat bu zam ancak zararımızı karşıladı. Şimdi ekmeğe en az yüzde 20 zam yapılması için çalışıyoruz” dedi.

EN SON ZAM AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ

Kocaeli'de ekmeğe en son zaman 5 Ağustos 2019 tarihinde gelmişti. O tarihe kadar 210 gram ekmek 1,25 TL’den satılıyordu. Zamla birlikte ekmek 280 grama çıkmış ve fiyatı 1,75 TL olmuştu.