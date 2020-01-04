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Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı giderleri karşılayamadıklarını söyleyerek ekmeğe yüzde 20 zam istediklerini belirtti
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Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı giderleri karşılayamadıklarını söyleyerek ekmeğe yüzde 20 zam istediklerini belirtirken Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bizler 5-6 ay önce ekmeğe yüzde 5 zam yaptık. Fakat bu zam ancak zararımızı karşıladı. Şimdi ekmeğe en az yüzde 20 zam yapılması için çalışıyoruz” dedi.

EN SON ZAM AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ

Kocaeli'de ekmeğe en son zaman 5 Ağustos 2019 tarihinde gelmişti. O tarihe kadar 210 gram ekmek 1,25 TL’den satılıyordu. Zamla birlikte ekmek 280 grama çıkmış ve fiyatı 1,75 TL olmuştu.

 

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Yorumlar

(6)
06

CoCo - Yuzde 5 zararını karsıladı sımdı kazancını yuzde 20 arttırmak için zam istiyorsun. Siz insanları sömürmek istiyorsunuz. Yaptıgınız ekmekler ertesi gün yenmeyecek kadar bozuluyor. Yanı kalıtesız calısıyorsunuz. Sizi halk ekmek yıkacak. İstediğiniz her zam sona dogru attıgınız adımınız farkında değilsiniz. Allah garibana yardım etsin şartlar her anlamda agırlaşmaya başlıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:38
05

körfezli - kocaeli Paris ekmek 100de 100 olsun kocaeli para kırıyo

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:12
04

Özgür - Ekmeğe bağımlı bir toplum olmaktan çıkalım ekmek yemek zaten sağlıklı bir şey değil...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:03
03

Paşa - Yazıklar olsun ankara'da ekmek fiyatı 1.25 yeni zam fiyatı izmitte 1.75 hala neyin zammı yazıklar olsun size

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 12:39
01

Gözünüz Doysun - Hala ne zammı istiyor bunlar daha zam geleli kaç ay oldu ki.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 11:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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