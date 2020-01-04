Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:43 TSİ- Gündem G: Bugün 11:46 TSİ

 Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı

İzmit'te kontrolden çıkan otomobil, durakta yolcu bekleyen midibüse çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa daldı. Yolcuların son anda kaçmasıyla kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza, 10.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu Halkevi durakları İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. idaresinde 43 DP 042 plakalı otomobil, D-100 karayolunda ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Halkevi mevkisinde durakta bekleyen Mutlu Kaya idaresindeki 41 J 7030 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa girdi. Bu sırada otobüs bekleyen yolcuların durumu fark ederek kaçmasıyla şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası kapıları sıkılan otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için araçta güvenlik tedbirleri aldı. Yaralananın olmadığı kazada hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bugün 11:43 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - İnsanlar 50 metre yürümesin diye duraklar öne alındı. Ama trafik daha tehlikeli bir hal aldı. Peş peşe gelen otobüsler durağa yanaşamıyor, sonuçta kuyruk orduevi ne doğru uzayıp gidiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 12:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor mask
Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor
Meteoroloji tam fırtına uyarısı yayınladı! mask
Meteoroloji tam fırtına uyarısı yayınladı!
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi mask
Kocaeli'de ekmeğe yüzde 20 zam talebi
Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak mask
Çorba çeşmelerinde dağıtımı artık personel yapacak
Lastik-İş ve Goodyear görüşmeleri başladı  mask
Lastik-İş ve Goodyear görüşmeleri başladı 
Bakan Soylu: “5.8’lik İstanbul depremi, bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir” mask
Bakan Soylu: “5.8’lik İstanbul depremi, bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir”
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O mahallede yılların çilesi son buldu... mask
O mahallede yılların çilesi son buldu...
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler! mask
Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL