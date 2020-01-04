Kaza, 10.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu Halkevi durakları İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. idaresinde 43 DP 042 plakalı otomobil, D-100 karayolunda ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Halkevi mevkisinde durakta bekleyen Mutlu Kaya idaresindeki 41 J 7030 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa girdi. Bu sırada otobüs bekleyen yolcuların durumu fark ederek kaçmasıyla şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası kapıları sıkılan otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için araçta güvenlik tedbirleri aldı. Yaralananın olmadığı kazada hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı
İzmit'te kontrolden çıkan otomobil, durakta yolcu bekleyen midibüse çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa daldı. Yolcuların son anda kaçmasıyla kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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Yorumlar
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İzmitli - İnsanlar 50 metre yürümesin diye duraklar öne alındı. Ama trafik daha tehlikeli bir hal aldı. Peş peşe gelen otobüsler durağa yanaşamıyor, sonuçta kuyruk orduevi ne doğru uzayıp gidiyor.
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