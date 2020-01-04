Poşet satışının geliri dudak uçuklattı!

Yeni yılın ilk günlerinde zamla gündeme gelen poşet satışları ile ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in verdiği soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği yanıt, poşet satışından elde edilen geliri ortaya çıkardı.Kurum, bu güne kadar satılan toplam poşet sayısının yaklaşık 1,5 milyar adet olup, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirini 221.681.000 TL olarak açıkladı.Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlandığı bilgisini veren Bakan Kurum, “Bu kapsamda Bakanlığımızca yerel yönetimlere 2019 yılındaki yardım tutarı ise 527 milyon TL' dir. Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren poşet kullanımı %78 oranında azalmıştır” şeklinde yanıt verdi.

BAKAN SORULARIN TAMAMINI YANITLAMADI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “01.01.2019 tarihinden bu yana Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da anılan satış noktaları tarafından tüketicilere kaç poşet satılmış, satışlardan ne kadar ücret toplanmıştır? Toplanan ücretlerden Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılan katkı payı ne kadar olmuştur ve bu paralar nerelere harcanmıştır? Bakanlığınız tarafından geri kazanım katılım payını ödemediği, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktaları mevcut mudur? Geri kazanım katılım payını ödemediği, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına Bakanlığınız tarafından ne kadar idari para cezası verilmiştir? Söz konusu firmalar hangileridir? Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bugün itibariyle ülkemizde plastik poşet tüketiminde yaşanan değişim nedir?” şeklindeki sorulara yanıt istemişti. Bakan Kurum'un ise verdiği yanıtta soruların tamamını yanıtlamadığı görüldü.