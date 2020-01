Ali Sarı: Fiyat aynı kalacak

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ekmeğe zam ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi ekmeğe 5 Ağustos 2019 tarihinde zam gelmiş, 280 gram ekmek 1,75 TL olmuştu. Süreç yılbaşından önce başlatıldığı öğrenilirken hem Durmuş hem de Sarı açıklamalarda bulundu.

“EN İYİ EKMEĞİ KOCAELİ ÜRETİYOR”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ekmek zammı hakkında, “Geç bile kalındı. Geçen sefer verdiğimiz fiyat ayarlaması yüzde 5 idi. Gramaj yükseldi, fiyat arttı. Fırıncılar Odası çalışmalarını yaptılar, komisyon toplantı Bakanlığa bilgi sunuldu. Gelecek cevaba göre hareket edilecek. Vatandaşımız zaten tava ekmeği, esmer ekmek, köy ekmeği gibi ekmekleri tercih ediyor Kocaeli, alıştı. Türkiye’de en iyi ekmeği Kocaeli üretiyor. Ankara’da toplantıya gittiğimde Kocaeli’den ekmek siparişi veriyorlar” dedi.

“15 GÜNE HER ŞEY NETLEŞİR”

“15 güne her şey netleşir” diyen Durmuş, “Ekmeğimiz çok güzel, rekabeti ekmekte yapıyor fırıncı esnafım. Üç yıl önce vermiştik fiyat ayarlamasını, o zaman bir çuval un 70 liraydı, şimdi 115 lira. Elektrik arttı, doğalgaz arttı. Fırıncılara soruyorum zaman zaman ‘4 ay evvel 600 lira ödediğim elektrik faturası bin 400 lira oldu’ diyor.Zam oranını yüzde 20 olarak bekliyoruz. Ankara uygulamaya başladı. Diğer iller de uygulamaya başladı. 15 güne her şey netleşir” dedi. Halk ekmekle ilgili de konuşan Durmuş, “Halk ekmek gayet güzel satıyor. 10 bin civarında satış yapılıyor. Bunların yanı sıra 5-6 bin ekmek de askıda ekmek alan vatandaşlarımız var. Her fırında günde 50-60 ekmek satılıyor” ifadelerinde bulundu.

“ARTIK KAÇINILMAZ OLDU”

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ekmek zammı konusunda yaptığı açıklamada, “4-5 ay önce ekmeğe zam yaptık ama yüzde 5 idi. Un fiyatları, işçilik, doğalgaz, araba kaskosu, vergiler her şey arttığı için artık kaçınılmaz oldu. Una 1 ayda yüzde 20-25 zam gelecek. Fırıncıya soruyorsun ‘Ben ne yapayım, 40 kuruşa aldığım buğdayın kilosu 1.75 lira’ diyor. Maliyetler arttığı için zam talebimiz var, bakanlığın ve federasyonun görüşünü bekliyoruz. Kendi fırınımda bir buçuk yıl önce bin 250 TL ortalama elektrik önerken bu ay son gelen faturam 4 buçuk bin TL. Her şey katlanmış. En düşük un 110 TL. Ekonomik olarak çok kötü durumdayız” şeklinde konuştu.

“FİYAT AYNI KALACAK”

Gramajın değişeceğini belirten Sarı, “En azından fırıncı zarar etmeyecek. Ufak da olsa rahatlayacak. Fiyat olarak aynı kalacak, gramda değişiklik olacak. Bakanlık onay verirse 230 gram 1 lira 75 kuruş olacak. Biz bu süreci yılbaşından önce başlattık. Dün itibariyle federasyon başkanımızın açıklamalarından sonra her yerde konuşuldu. 5-6 ilde uygulama başlatıldı. Diğer iller de müracaat etti. Yeni yasaya göre bakanlığın görüşünden sonra zam uygulaması başladığı için biz de onu bekledik, görüşten sonra gramaj ayarlamasına geçeceğiz” dedi. Halk ekmeğe yansıyacak mı sorusuna Sarı, “Halk ekmekle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız yok” ifadelerinde bulundu.