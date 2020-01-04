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CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu

CHP’nin önceki dönem İzmit İlçe Sekreteri Arda Başaran, İzmit Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğü’nde işe başladı
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Arda Başaran’ın İzmit Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğü’nde işbaşı yaptığı öğrenildi. Kendisine sorumluluk ve yetki de verilen Arda Başaran Ruhsat Şube’de '2. Bölge Amiri yapıldı. Arda Başaran’ın Bulvar, Bekirdere, Alikahya ve Akmeşe gibi noktalardan sorumlu amir olarak görev yapacağı kaydedilirken, Başaran’ın bir süredir belediyede olduğu, resmi girişinin de geçtiğimiz hafta yapıldığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

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cellat - SEVSİNLER SENİN ADALETİNİ FATMA Fatma fatma göbek atma.liyakat bu ise yuh yüz kere yuh.belediyeye ne olduğu belirsizler dolduruldu.eğitim sıfır akademik kareyer sıfır.bu işin mimari SÜLEYMAN ŞEN dir.fatma CHP mahfına sebeb olacaktır.birileri bu hadını durdursun.9 ay geçti icraat yok kayırmalı atamalar çok.chp bir daha sittin sene belediye yüzü göremez.ADALETİN BATSIN FATMA. bu kadarda kayırma olamaz AMİGO FATMA.

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