CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu

Arda Başaran’ın İzmit Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğü’nde işbaşı yaptığı öğrenildi. Kendisine sorumluluk ve yetki de verilen Arda Başaran Ruhsat Şube’de '2. Bölge Amiri yapıldı. Arda Başaran’ın Bulvar, Bekirdere, Alikahya ve Akmeşe gibi noktalardan sorumlu amir olarak görev yapacağı kaydedilirken, Başaran’ın bir süredir belediyede olduğu, resmi girişinin de geçtiğimiz hafta yapıldığı ortaya çıktı.