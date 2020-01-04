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Anıl Acurman: Çok farklı kongre yapacağız

CHP Başiskele’de yarın gerçekleşecek kongre öncesi tek aday olan Anıl Acurman gazetemize yaptığı açıklamada, “Yönetimimizin önceki yaş ortalaması 56 iken şimdi 41’e düşürüyoruz. Bu ilde 41 yaş ortalaması olan başka bir yönetim yoktur” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) kongre süreci kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından ilçe kongreleri gerçekleşmiş, bu kapsamda Çayırova, Darıca, İzmit, Kartepe, Körfez, Gölcük ve Dilovası’nda gerçekleşen kongrelerde 4 ilçede mevcut ilçe başkanları yeniden seçilirken, Çayırova’da Cihan Soyluçiçek, Darıca’da Gökhan Aktaş, Körfez’de Bülent Yıldız seçimi kazanarak yeni ilçe başkanı olmuştu.

119 DELEGE OY KULLANACAK

Başiskele’de ise yarın (5 Ocak) tarihinde gerçekleştirilecek ilçe kongresi tek adaylı olacak. İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın oğlu Anıl Acurman ilçe başkanlığı için tek aday olurken eski İlçe Başkanı İrfan Keskin ise adaylıktan çekilmişti. 15 doğal delege haricinde 119 doğal delegenin oy kullanacağı, başkanla birlikte 15 asil ve yedek yönetimin belirleneceği kongrede 22 il delegesi seçilecek. Kongre, saat 11.00’de Yeniköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“EN DOĞRU SEÇİM OLDU”

Anıl Acurman kongre öncesi gazetemize yaptığı açıklamada, “Tek yumruk olarak hep beraber yürümek bizim için gerçekten en doğru seçim oldu. Çok güzel sinerjisi olduğu, yeni insanların, yeni yüzlerin, yeni fikirlerin de içerisinde bulunduğu çok güzel yönetimle partililerimizin, insanların karşısına çıkacağız. Bu seçimin gerçekten Başiskele’de bir takım şeyleri değiştireceğini düşünüyoruz. O yüzden başından beri bizim iki sloganımız var; birisi ‘başlangıç noktası’, ikincisi de ‘değişimin iskelesi.’ Biz bunu başaracak bir ekiple geliyoruz. Yarın da bunun ilk göstergelerini vereceğiz” dedi.

“YAŞ ORTALAMASI 56 İKEN 41’E DÜŞÜRÜYORUZ”

Kongre hakkında konuşan Acurman, “Çok farklı bir kongre yapma peşindeyiz. Gerçekten insanlara farklı bir geleceğin mümkün olacağını göstermek için geliyoruz. Yarın da bunun başlangıç noktası olacak. Yönetimde kadın ve genç ağırlığı var. Yönetimimizin önceki yaş ortalaması 56 iken şimdi 41’e düşürüyoruz. Bu ilde 41 yaş ortalaması olan başka bir yönetim yoktur. Başiskele gibi bu kadar yaşlı nüfus görüntüsü veren bir ilçede böyle bir yönetim çıkarmak gerçekten kolay değil. Bizim böyle bir başarımız oldu. İnşallah daha da ötesine taşıyacağız” ifadelerinde bulundu.

“MEVCUT BAŞKAN DA YÖNETİMİMİZDE”

Yönetimi hakkında da konuşan Acurman, “Mevcut İlçe Başkanı Arif Gökyıldız da yönetimimizde olacak. Birlikte yürüyeceğiz. İrfan başkanla oturduk konuştuk, o da partinin abileri arasında, bize yol gösterecek büyüklerimizin arasında olacak. Yönetimsel anlamda zaten talebi olmadı, bizim de teklifimiz olmadı. Geri çekilmesi bir pazarlık konusu değil, gençlere yol verme idealinden ibaret. Anlaşma, pazarlık gibi bir şey değil, İrfan Bey’in çekilmesi tamamen gençlere yol açmak adına bir hareket” şeklinde konuştu.

Bugün 12:50 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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