Nazlıgül: Bizimki yerli otomobil değil zenci otomobili olmuş!

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül binasında kent ve ülke gündemine ilişkin basın toplantısıdüzenledi.Başiskele ilçe başkanı Muhammed Alperen Oruç’un da katıldığı toplantıya il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Toplantıda konuşan Nazlıgül; “Yerli otomobili gündeme getirerek asgari ücreti çok güzel örtbas ettiler. Başiskele Devlet Hastanesi yok diyoruz ama İzmit Belediyesi ve Ak Parti kavgaları da gündemi boş bırakmadığı için iş yapan yok bu kentte” dedi.

“YASİN ÖZLÜ SÖZ VERMİŞTİ AMA”

Siyasi parti temsilcilerinin seçimden önce her sözü verdiğini ama seçim sonrasıysa icraatların yapılmadığını ifade eden İlçe Başkanı Muhammed Alperen Oruç; “Biz üç ay önce bir kampanya başlattık ve siyasi parti il başkanlarına da bu durumu bildirdik. Yapmış olduğumuz istişarelerden de maalesef her hangi bir sonuç alamadık. Değerli büyüğüm Belediye Başkanımız Sayın Yasin Özlü seçim zamanı Başiskele’ye devlet hastanesi sözü vermişti. Özlü seçimden önce, ben kazanırsam buraya hastaneyi yapacağım da demişti ama henüz yapılmadı. Biz belediyemizden ve ilgili makamlardan bu hastanenin ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama bekliyoruz. Çünkü acil bir vaka olduğu zamanvatandaşlarımız apar topar Gölcük veya başka bir ilçeye hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Peki arabası olmayan nasıl gitsin?” dedi.

“BAŞİSKELE’DE MUHALEFET YOK”

Muhalefetin hiçbir şey yapmadığını ama Ak Parti’nin de istediği gibi davrandığını ifade eden Oruç; “Bir de şu var Başiskele 100 bin nüfusu olan bir yer devlet hastanesi yok ama bir sürü özel hastane var. Devlet hastanesi yokken özel hastane cenneti olmuş. Çevrede hastaneler var diye insanlar mecbur mu başka ilçeye hastaneye gitmeye? Bu olana kadar biz bunu gündemden düşürmeyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanımız Yasin Özlü’nün seçim çalışmalarında defalarca bunun sözünü vermişti. Biz bunu tüm yetkililere iletmemize rağmen buna bir cevap gelmedi. Başiskele’demuhalefet yok.Ak Parti istediğini yapıyor muhalefet de hiçbir şey yapamıyor, durum bu. Siyaset buysa yapmayın kardeşim neden seçildiniz peki? Başiskele’deki muhalefette artık bu konuyu gündemine alsın. Bu halkın yararına olacak bir şey burada bizim cebimize girecek bir şey yok ki halkı düşünüyoruz biz.Genel Başkanımızın da hastane konusunda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya öneri mektubu yazmıştı dileriz bu hastane konusuna artık cevap gelir.“ dedi.

“TERMAL TESİSTE KURBAĞALAR ŞİFA BULUYOR”

Turizm bölgesi ilan edilen Başiskele’deki termal tesise sahip çıkılmadığını da ifade eden Oruç; “Bir diğer konuysa, Başiskele’deki, termal ılıcadır. Burada termal ılıcanın olduğu yer turizm bölgesi de ilan edilmiş aynı zamanda. Burada vatandaşımız bidonlarla su doldurup evine götürüyor şifalı su olduğu için. Bizim termal suyumuz da dereye akıyor. Neden dereye akılsın ve değerlendirilmesin ki? İnsanlar termal kaynaklar için çok uzak yerlere gidiyor. Biz bu değerimize sahip çıkmalıyız. İnsanlar bu sudan şifa bulamıyor kurbağalar şifa buluyor” diyerek ılıcanın değerlendirilmemesine sitem etti.

“OTOMOBİL YERLİ DEĞİL DEVŞİRME OLMUŞ”

Oruç’un ardından konuşan Nazlıgül; “Bu yerli otomobilin 1960’lardaki devrim aracıyla alakası yok. Devrim aracı yüzde yüz yerliydi bu devşirme diyorum. Prototipini İtalya yapmış. Türk futboluna transfer edilmiş zenci bir futbolcu gibi oldu bu yerli otomobil işi. Yani prototipinin de herşeyinin de Türkiye’ye ait olması tamamen Türk otomobili olması gerekir. Sonuç olarak tabi ki sevindik. Ülkemizin ekonomisine katkı sunması için tabi ki çok seviniyoruz inşallah seri üretimde komple yerli olur, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİ ÖRTBAS ETTİLER”

“Asgari ücretten önce zamlar geri çekilmeli” diyen Nazlıgül; “Asgari ücret 4-5 bin olsa ne olur. Nerdeyse mühendisler bile asgari ücretle çalışıyor. Asıl bunu tartışmak gerek. Yerli otomobilin prototipi bile İtalya’dan geliyor. Toz şekeri bile Rusya dan almışız. Asgari ücret açlık sınırının altında olmaya mahkûm. Esnaflar sürekli kepenk indiriyor. Ekonomi bitmiş tükenmiş durumda. Asgari ücret konuşulacak en son konudur. Ondan evvel bir sürü sorun var. Asgari ücreti konuşana kadar her şeyden alınan fahiş vergileri azaltsınlar, zamlara son versinler. Yerli otomobili de gündeme getirerek bunu da çok güzel örtbas ettiler işte. Ak Parti’nin ezelden beri yaptığı en iyi şey gündem değiştirmek” dedi.

“DİYANET İRANLA NEDEN İŞBİRLİĞİ YAPTI”

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İran’la yaptığı anlaşmayı gündeme getirenİl Başkanı Nazlıgül; “Geçtiğimiz hafta medyaya yansıyan bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanımızın İranlı mevkidaşını ziyaretinde gündeme gelen bir konu. Diyanet İşlerimiz ziyaretinde İran’la bir protokol imzaladı. Bu 18 maddelikten oluşan 10 yıllık yapılan anlaşmanın içeriği için bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. İlahiyat Fakülteleri’nde İslami fıkıh ve tarihi derslerinin İranlı hocalar tarafından da verileceği söyleniyor. İran basınında yer alan açıklamalar bu. Türkiye’de ilahiyat hocası yok mu neden İran’dan hoca getiriliyor ki? İleride oluşabilecek bir mezhep polemiği de olmaması adına açıklama yapılması yararlı olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELER YANDAŞLARINI İŞE ALMASIN”

Son olarak İzmit Belediyesi’nde yapılan işçi çıkarmalarına da değinen Nazlıgül; “Her gelen aynı şeyi yapıyor. Dün olanlar bugün de oluyor. Bu maalesef her yerde böyle. Herkes kendi yandaşını almak zorunda hissediyor. Sayın Nevzat Doğan çeşitli sıfatlarla bir sürü insanı işe aldı. Onun aldıkları çıkarılıyor bu sefer de İzmit Belediyesi aynı şeyi mi yapacak? Yani bu dün yapılan yanlışı söylerken aynı yanlışı onlar da yaparsa olmaz. Belediyelerden partizanlık yapanların ve verimli olmayanların çıkarılması da doğrudur ama burada İzmit Belediyesi’nin de Nevzat Doğan gibi çeşitli sıfatlarla işçi almaması gerekir. Ayrıca işe girenler de bir gün çıkarılacaklarını bilerek işe girmeli. Burada önceki dönem de şimdiki dönemde işe girenler de hatalı bence. Hak eden insanlar çalışmalı yandaşlar değil”şeklinde konuştu.