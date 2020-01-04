CHP Kadın Kolları seçim takvimi belirlendi

HP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya genel merkez tarafından belirlenen kongre takvimi hakkında ilçe kadın kolları başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Açıklanan takvime göre yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı toplantıda kadın kolları il yöneticileri de hazır bulundu. Buna göre, 7 Ocak tarihinde ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak olan Kadın üye listeleri 14 Ocak tarihine kadar askıda kalacak. İtirazlar askı süresi bitimden sonra 3 gün içinde ilçe başkanlıklarına yapılacak. 27 Ocak itibariyle ilçe kadın kolları seçimleri başlayacak ve 1 Mart 2020 tarihinde bütün ilçe kongreleri bitmiş olacak.

İLERLEYEN GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

İlçe kadın kolları seçimlerinin bitimiyle birlikte 7 Mart'ta İl Kadın Kolları Kongreleri start alacak ve 29 Mart tarihine kadar kongre süreci devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Büyük kurultayı ise ilçe ve il kongrelerinin ardından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ile pek çok büyükşehirde ipi göğüsleyen CHP, seçim sonrası parti içi örgüt seçimlerine kilitlendi. Her kongre sürecinde büyük rekabetin yaşandığı CHP örgütleri kongre süreçlerinden daha da güçlenerek çıkmak amacında. Henüz hiç bir ilçede seçim tarihi belli olmazken CHP Kocaeli İlçe Kongre tarihleri ilerleyen günlerde netlik kazanacak.