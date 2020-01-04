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Sigarada tarihi adım! Bugün başlıyor...

Sigara paketlerindeki renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ortadan kaldırılması ve sağlık uyarılarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefi ile yürürlüğe alınan tek tip paket uygulaması kapsamında bugünden itibaren sadece yeni paketli ürünlerin satışı yapılabilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, bugünden itibaren sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

ESKİ TİP PAKETLER TOPLATILIYOR

Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçilirken, düzenlemeyle bu tarihten itibaren eski paketlerle üretime son verildi. Firmalar tarafından piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.

TEK TİP OLACAK

Düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

YÜZDE 85'İ UYARI ALANI OLACAK

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik sağlık uyarısı belirlendi.

Paketlerdeki ibarelerden biri de birleşik sağlık uyarıları içinde yer alan "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajı.

Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor.

Yeni paketlerdeki resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür."

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Yorumlar

(3)
03

BabAcan - Devletin anacı ne insan sağlığımı acaba yoksa başka bir nedenimi var şayet insanların sağlığını düşünerek böyle kararlar alıyorsa önce gıda denetimi havayı ve suyu kirleten fabrika denetimi gibi vatandaşın konturalı dışındaki yerleri denetlesin sağlığımız o zaman kurtulur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 10:04
02

Murat Usta - Dış güçlerin ürettiği sigaralardaki çekiciliği yok ederek ne elde edeceksiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 00:01
01

Erol Demirbek - içmeyiniz devlete vergi alamasın . mecbur kalsın müteahhitlerden vergi almaya silemesin zenginlerin vergisini İÇMEYİN ARKADAŞ . İÇMEYİN DİYORUM çünkü biliyorum içerseniz kaçak tütün alıp içeceksiniz paranın kime gittiğini bilmeden .

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 04 Ocak 13:30
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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