Körfez Meclisi'nde olay çıktı!

Körfez Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında tartışma çıktı. Meclis toplantısında konuşan CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun, Atalar Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak kiralanan bir arsanın AK Partili meclis üyesi Selami Tanış'a ait olduğunu iddia ederek, “Her taşın altından Selami Tanış çıkıyor diğer meclis üyelerinden hiçbir şeyi olmuyor” dedi. Bunun üzerine söz alan AK Partili meclis üyesi Selami Tanış, “Sen bu mecliste Selami Tanış'tan sorumlu meclis üyesi misin? Ben orayı yasal bir şekilde kiraladım. Benden alan nasıl bir işletme yaptıysa ruhsatlı mıdır değil midir bilemem” dedi. Tartışmanın sertleşmesi sonrası Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye olarak istendiği gibi ruhsat konusunun araştırılacağını söyledi.

ERYARSOY DA DAHİL OLDU

Ancak bu kez AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Eryarsoy tartışmaya dahil oldu, "Burada 30 tane meclis üyesi var mecliste sır alıyorsun. Bu işi öğrenecek, haddini bileceksin" dedi. Erkan Uygun bu sözler üzerine ayağa kalktı ve Yusuf Eryarsoy'a doğru yürümek istedi. Araya meclis üyeleri girdi. İkili arasında başlayan tartışma uzun süre devam etti. Yusuf Eryarsoy ve Erkan Uygun arasındaki sözlü tartışma bir süre daha devam ederken, Erkan Uygun mecliste tehdit edildiğini ve gereğinin yapılmasını söyledi.

UYGUN'DAN AÇIKLAMA

Erkan Uygun yaptığı açıklamada, yaşanan bu olay karşısında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün seyirci kaldığını ifade ederek, "Bugün yapılan Körfez belediye Meclis toplantısında AK Partii Meclis üyesi Selami Tanış'ın Atalar Mah. 180 ada 5 parselde arsasını soğuk hava deposuna kiraya vermesini ve bu iş yerinin ruhsatsız olduğunu, 'ne hikmetse Meclis üyeniz Selami tanış her taşın altından çıkıyor kendi dükkanını belediyeye Eren bülbül kültür evi adında kiraya vermesi İlimtepe’de tesis kurması bunları gündeme getirince AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Eryarsoy şahsıma CHP grup sözcüsü olarak mecliste tehdit ederek, 'Burada 30 kişiyiz akıllı ol artık konuşamazsın dakikalı konuşacaksın' tarzında şahsıma tehditlerde bulunmuştur. Belediye Başkanı Şener Söğüt buna seyirci kalmıştır" dedi.